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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۹:۴۶

رئیس پلیس راهور کرمانشاه خبر داد؛

اعمال محدودیت ترافیکی مراسم روز عفاف و حجاب در کرمانشاه

اعمال محدودیت ترافیکی مراسم روز عفاف و حجاب در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه از اعمال محدودیت ترافیکی مراسم روز عفاف و حجاب در شهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اجتماع بزرگ مردمی کرمانشاهیان مدافعان حریم خانواده و به مناسبت روز ملی حجاب و عفاف تجمعی در چهار راه نوبهار شهر کرمانشاه برگزار و به همین دلیل نسبت به اعمال محدودیت ترافیکی اقدام خواهد شد.

وی ادامه داد: این محدودیت از ساعت ۱۶:۳۰ امروز چهارشنبه (۲۱ تیر) آغاز و تا پایان مراسم ادامه پیدا خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به این موضوع از شهروندان تقاضا می‌شود تا حد امکان از آوردن وسایل نقلیه شخصی خودداری و از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

حیدری تاکید کرد: از تردد و ورود موتورسیکلت‌ها به محدوده برگزاری مراسم توسط مأموران پلیس راهور ممانعت به عمل خواهد آمد.

وی در پایان از شهروندان خواست با استفاده از خیابان‌های همجوار و مسیرهای جایگزین همکاری لازم با مأموران پلیس مستقر در محل مراسم را داشته باشند.

کد مطلب 5834432

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