اعمال محدودیت ترافیکی مراسم روز عفاف و حجاب در کرمانشاه

سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اجتماع بزرگ مردمی کرمانشاهیان مدافعان حریم خانواده و به مناسبت روز ملی حجاب و عفاف تجمعی در چهار راه نوبهار شهر کرمانشاه برگزار و به همین دلیل نسبت به اعمال محدودیت ترافیکی اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: این محدودیت از ساعت ۱۶:۳۰ امروز چهارشنبه (۲۱ تیر) آغاز و تا پایان مراسم ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به این موضوع از شهروندان تقاضا میشود تا حد امکان از آوردن وسایل نقلیه شخصی خودداری و از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
حیدری تاکید کرد: از تردد و ورود موتورسیکلتها به محدوده برگزاری مراسم توسط مأموران پلیس راهور ممانعت به عمل خواهد آمد.
وی در پایان از شهروندان خواست با استفاده از خیابانهای همجوار و مسیرهای جایگزین همکاری لازم با مأموران پلیس مستقر در محل مراسم را داشته باشند.
نظر شما