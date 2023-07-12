به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر محمدصادق خیاطیان، رییس صندوق نوآوری در جریان بازدید از ناحیه نوآوری شریف، در نشست مشترکی با رییس دانشگاه صنعتی شریف، رییس پارک علم و فناوری و همچنین رییس صندوق پژوهش و فناوری شریف، به بحث و بررسی پیرامون راهکارهای توسعه فعالیتها و جهش تولید شرکتهای دانشبنیان مستقر در ناحیه نوآوری شریف پرداختند.
ناحیه نوآوری شریف به یک زیستبوم مثالزدنی در کشور تبدیل شده است
در این نشست دکتر خیاطیان ضمن ابراز خرسندی از دستاوردها و توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان و فناور مستقر در ناحیه نوآوری شریف اظهار کرد: امروز ناحیه نوآوری شریف به یک زیستبوم مثالزدنی در کشور تبدیل شده است. دستاوردها و اقدامات انجامشده در دو دهه گذشته در این مرکز، ناحیه نوآوری شریف را به مرکزی تبدیل کرده که میتواند الگویی برای سایر بخشها و زیستبومهای نوآوری کشور باشد.
وی افزود: به نظر میرسد که باید الگوی فعالیتها و کارهای ناحیه نوآوری شریف را به دیگر بخشهای نوآوری کشور نیز تسری داد.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین گفت: یکی از مسائل مهم ما در حوزه برنامهریزی فناوری، به رسمیت شناختن تنوع پارکهای علم و فناوری است. با توجه به رشد روزافزون زیستبوم نوآوری کشور، دیگر یک مدل و الگو از پارکهای علم و فناوری پاسخگوی نیاز زیستبوم فناوری کشور نیست و باید برنامهریزیهایی برای ایجاد مدلهای متنوعی از پارکهای علم و فناوری با کارکردهای متفاوت را تعریف کنیم.
خیاطیان با تاکید بر اینکه امروز زیستبوم نوآوری در همه استانهای کشور با رشد بسیار چشمگیری مواجه شده است، بیان کرد: در همه استانهای کشور، شرکتهای دانشبنیان و دیگر اجزای زیستبوم نوآوری رشد بسیار خوبی داشته و امروز توان حل مسائل بزرگ ملی را پیدا کردهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: رویدادها و برنامههای دانشجویی در دانشگاهها به خصوص در دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر نتایج و ثمرات بسیاری که دارد، میتواند همچنان ایدهها و خلاقیتهای نوآورانه دانشجویان را به بدنه زیستبوم نوآوری کشور متصل کند.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، رکن و محور اصلی زیستبوم نوآوری در هر کشوری را نیروی انسانی آن کشور عنوان کرد و گفت: اگر نیروی تربیتیافته و کارآمدی وجود نداشته باشد، عملا فناوری توسعه نخواهد یافت؛ بنابراین همه تلاش ما باید این باشد که نیروی انسانی مبدع، کارآمد و متعهدی تربیت کنیم که بتواند نقش خود را در توسعه فناوری کشور ایفا کند.
خیاطیان با اشاره به تلاشهای صندوق نوآوری و شکوفایی در سالهای گذشته برای فراهم ساختن ابزارهای مختلف تامین مالی فناوری با همکاری سایر بازیگران زیستبوم گفت: در این دوره نیز ابزارهای جدید متنوعی را طراحی کردهایم. همچنین با مشارکت خوب شبکه بانکی کشور توانستیم حجم زیادی از فرآیند تامین مالی را تسهیل کنیم. رساندن شرکتها به منابع بانکی نیز از ماموریتهای ماست و از سوی دیگر، بازار سرمایه و برش اقتصاد مردمی در حوزه دانشبنیانی نیز استفاده از تامین مالی جمعی است که در این باره، نشستهای خوبی با رییس سازمان بورس داشتیم.
وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی این قابلیت را دارد که ابزارهای جدیدی را برای توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان تعریف کند، گفت: شرکتها میتوانند به صندوق بگویند که چه ابزاری نیاز دارند تا متناسب با نیازشان آن را تعریف کنیم. از سوی دیگر، برنامه ما این است که از منابع دولتی فاصله بگیریم و بازیگران متعدد زیستبوم تامین مالی را ارتقاء بخشیم.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به ورود شرکتهای بزرگ به حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: قانون جهش تولید دانشبنیان نیز در این مسیر ظرفیتهای خوبی را برای این شرکتهای بزرگ ایجاد کرده است تا ظرفیتهای خود را به میدان توسعه اقتصاد دانشبنیان بیاورند.
خیاطیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی به نوبه خود در شکلبخشیدن به ناحیه نوآوری شریف ایفای نقش کرده است، گفت: به طور مثال، در برج فناوری طرشت حدود ۸۰ شرکت دانشبنیان و فناور مستقرند که ۱۶ شرکت در مجموع ۳۰ میلیارد تومان برای استقرار در این برج از محل خط اعتباری از صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات استقرار دریافت کردند.
خیاطیان همچنین تامین خط اعتباری صندوق پژوهش و فناوری شریف را از دیگر اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی برشمرد و گفت: صندوق دانشگاه یکی از بازیگران مهم ناحیه نوآوری شریف است که سرمایه اولیه آن ۱۳۰ میلیارد تومان است و ما نیز ۵۴ میلیارد تومان خط اعتباری و ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات جعاله به این صندوق اعطا کردهایم.
باید مسیر ایدهپردازی را برای دانشجویان هموار کنیم
در ادامه این نشست، دکتر رسول جلیلی، رییس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه این دانشگاه امروز یکی از مراجع علمی کشور است و بالاترین رتبهبندی دانشگاهی را در کشور دارد و در جهان نیز زبانزد بسیاری از مجامع علمی است، افزود: دانشگاه شریف اکنون جایگاه خیلی خوبی پیدا کرده است. بسیاری از مقامات سیاسی منطقه، دانشگاه شریف را میشناسند و این جز با سرمایهگذاری جمهوری اسلامی و تلاش دانشجویان و اساتید اتفاق نیفتاده است. ما نیز باید این کانون را حفظ کنیم و حفظ آن با نگاه عادلانه ممکن است.
جلیلی بیان کرد: فرسودگی تجهیزات و قواعد بروکراتیک مانع از ایدهپردازی دانشجویان شده و باعث میشود که از ماندن و راهاندازی ایدههای فناورانه خود در داخل کشور منصرف شوند، بنابراین باید تلاش کنیم مسیر را برای ایدهپردازی آنها هموار کنیم.
صندوق نوآوری حمایتهای مختلفی را از صندوق پژوهش و فناوری شریف به عمل آورده است
دکتر سیاوش ملکیفر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست، با بیان اینکه صندوق در سالهای گذشته تلاش کرده است تا در کنار زیستبوم نوآوری شریف باشد، گفت: در سالهای گذشته صندوق نوآوری حمایتهای مختلفی را از صندوق پژوهش و فناوری شریف به عمل آورده است، چرا که این صندوق، موتور تامین مالی طرحهای ناحیه نوآوری شریف بوده است. البته نباید فراموش کنیم که امروز نیاز شرکتهای دانشبنیان ناحیه نوآوری شریف افزایش پیدا کرده و در این راستا، صندوق نوآوری و شکوفایی با ابزارهای خود به حمایت مستقیم از این شرکتها میپردازد. برای مثال یکی از شرکتهای دانشبنیان زیستبوم نوآوری شریف تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از صندوق نوآوری دریافت کرده است.
ملکیفر در ادامه اظهار امیدواری کرد که روند همکاریهای صندوق نوآوری و شکوفایی و ناحیه نوآوری شریف بیش از پیش توسعه یابد و در راستای توسعه اکوسیستم نوآوری، اتفاقات خوبی را شاهد باشیم.
برگزاری سالانه ۱۰۰ رویداد در حوزه نوآوری در دانشگاه شریف
بهنام طالبی، رییس پارک علم و فناوری شریف نیز در این نشست با بیان اینکه دانشگاه شریف سابقه بسیار درخشان و طولانی در زمینه فراهمسازی زمینههای توسعه نوآوری دارد، گفت: در بسیاری از ساختارهایی که تاکنون برای توسعه فناوری در کشور به وجود آمده، دانشگاه شریف جز اولینها بوده است. برای مثال پارک علم و فناوری شریف از نخستین مراکزی بود که در آغاز دهه هشتاد به وجود آمد. صندوق پژوهش و فناوری شریف نیز در سال ۱۳۸۸ به عنوان سومین صندوق پژوهش و فناوری در کشور شکل گرفت. مجتمع فناوری شریف نیز سال ۱۳۹۲ ایجاد شد و به ارائه خدمات به زیستبوم نوآوری پرداخت. شتابدهنده شریف نیز نخستین شتابدهنده دانشگاهی بود.
وی بیان کرد: مجموع این ساختارها، ناحیه نوآوری شریف را به وجود آورده است که امروز جایگاه خود را در زیستبوم نوآوری کشور به خوبی پیدا کرده است. برج فناوری طرشت نیز بدون بودجه دولتی در پارک علم و فناوری کشور شکل گرفته است.
رییس پارک علم و فناوری شریف با اشاره به اینکه در محدوده پارک، زندگی عادی جریان دارد، گفت: در واقع پارک علم و فناوری شریف مانند دیگر پارکهای علم و فناوری، مرز خود را با فضای شهری روشن نکرده و از آن جدا نشده است. این مسئله، ظرفیتها، فرصتها و البته برخی محدودیتها را نیز برای پارک ایجاد کرده است.
طالبی افزود: از دهه گذشته تا امروز، دانشگاه شریف توانسته نقاط اتصال خوبی میان دانشجویان و زیستبوم نوآوری باشد. از جمله میتوان به این نکته اشاره کرد که دانشگاه شریف سالیانه ۱۰۰رویداد را در حوزه نوآوری برگزار میکند. در این رویدادها بیش از ۲۶ هزار ساعت دوره آموزشی و کارگاههای متفاوت تعریف شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت شتابدهنده شریف، اولویت اصلی این شتابدهنده را پرداختن به مسئله ایدهپردازی دانشجویان و کمک به توسعه ایدهها عنوان کرد و یادآور شد: استفاده از شبکه سرمایهگذاران نیز از دیگر برنامههای شتابدهنده شریف است. در یک دهه گذشته شتابدهنده شریف ۱۶۷ تیم فناور را پذیرش کرده است که حدود ۲۵ درصد آنها موفق به جذب سرمایه شدند.
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