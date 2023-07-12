به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی وزیر نفت صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت نارضایتی از عدم ارائه کارت‌های بنزین در جایگاه‌های سوخت، گفت: قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت نفت را موظف کرده که تا پایان شهریور ماه خودروهای داخل کشور از کارت سوخت خودشان استفاده کنند. بنابراین شروع کردیم به محدود کردن کارت سوخت جایگاه‌ها تا این موضوع محقق شود؛ اما در هیچ جایگاهی کارت سوخت را حذف نکردیم، بلکه صرفاً تعداد کارت سوخت‌ها کم شده است.

وی افزود: خوشبختانه با اجرای این طرح، استفاده از کارت سوخت شخصی از ۱۷ درصد به ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. هیچ جایگاهی در کشور نیست که کارت سوخت نداشته باشد ولی کارت سوخت جایگاه‌ها برای موارد اضطراری است.

اوجی با اشاره به نقش تعیین کننده شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: با شروع دولت، شرکت‌های دانش بنیانی که با وزارتخانه همکاری می‌کردند، حدود ۱۵۰ شرکت بودند ولی امروز این رقم به ۵۵۰ رسیده است و عمده بحث تولید در زمینه فرآیندهای فرآورشی از طرفیت این شرکت‌ها استفاده می‌کنیم.

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