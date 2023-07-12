دستگیری ۴ نفر از عاملان رفتارهای هنجارشکنانه در منطقه گلسار رشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان در پی انتشار تصاویری از ۴ دختر که با وضعیت نابهنجار در منطقه گلسار شهر رشت اقدام به حرکات نامتعارف، ناهنجاری اجتماعی و عدم رعایت شئون اسلامی کرده و تصاویر این اقدام آنها در فضای مجازی با مضمون کشف حجاب سازمان یافته منتشر شده بود، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بر پایه این گزارش با اقدامات پلیسی و فنی صورت گرفته در کمتر از ۴۸ ساعت متهمان این پرونده شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شدند.

همچنین لازم به ذکر است بر اساس این گزارش عاملان ناهنجاری با ابراز ندامت و پشیمانی از اقدامات خود عنوان کردند که ماجرای کشف حجاب سازمان یافته از اساس کذب است و قصد شرکت در یک مراسم جشن تولد را داشته که در زمان ثبت تصاویر از خود در خیابان، فردی ناشناس از داخل منزلش اقدام به فیلمبرداری از حرکات آنها و انتشار آن در فضای مجازی کرده است.

لازم به ذکر است، افراد دستگیر شده که نوجوان هستند با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند و اقدامات لازم برای دستگیری عامل انتشار تصاویر در حال انجام است.