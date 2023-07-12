همراهی معاون علمی با رئیس جمهور در سفر به آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در مراسم استقبال رسمی، پس از گرفتن عکس یادگاری روسای جمهور ایران و کنیا، اعضای هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور معرفی شدند.

همچنین همزمان با ورود دکتر رئیسی به کاخ ریاست جمهوری کنیا ۲۱ گلوله توپ به افتخار ورود رئیس جمهوری اسلامی ایران و هئیت ایرانی شلیک شد.

بلافاصله پس از مراسم استقبال از دکتر رئیسی از سوی رئیس جمهور کنیا گفتگوی خصوصی روسای جمهور دو کشور انجام خواهد شد.

در ادامه مذاکرات دوجانبه هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور برگزار می‌شود.

پس از این نشست نیز اسناد مهم همکاری‌های دوجانبه میان ایران و کنیا در حضور روسای جمهور دو کشور به امضا خواهد رسید و سپس دو رئیس‌جمهور نتیجه رایزنی‌های رسمی را در نشست مطبوعاتی مشترک تشریح خواهند کرد.

اوگاندا و زیمباوه مقاصد بعدی سفر منطقه‌ای رئیس جمهور به قاره آفریقا خواهند بود.