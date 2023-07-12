به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل امروز در جمع خبرنگاران در توضیح ورود کنکوری‌های متقلب به دانشگاه گفت: مجلس شورای اسلامی در این خصوص یک استفساریه داده که در آن آمده است، یکی از مواردی که در قانون برای شائبه تخلف وجود دارد، ویژه داوطلبان است نه دانشجویان، بنابراین آنهایی که سر کلاس حضور داشته و دانشجو بودند، شامل حال این موارد قانونی نمی‌شوند.

وی ادامه داد: اینها همان تعداد یک هزار نفری بودند که استفساریه مجلس شورای اسلامی حکم کرد چون این افراد دانشجو شده بودند و دیگر داوطلب نبودند، باید سرکلاس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند.

وزیر علوم ادامه داد: شائبه تخلف وجود داشت، این افراد توسط سازمان سنجش فراخوانده شدند تا قوانین و مسیر برای آنها طی شود، منتهی مجلس استفساریه داد که البته درست هم بود. آنجا عنوان شده بود این موارد برای کسانی است که داوطلب هستند، نه کسانی که دانشجو شده و در سر کلاس حاضر شده اند.

وی افزود: وقتی کسی دانشجو شده و سر کلاس حاضر می‌شود و شما آنها را فرا می‌خوانید، آثار اجتماعی و روحی روانی دارد و مجلس بر این اساس استفساریه داد که این قانون سنجش برای افرادی است که داوطلب هستند نه دانشجو.

زلفی گل گفت: ما در کنکورهای بعد از 1400 وقتی برگه‌های افراد شبهه دار را تصحیح می‌کردیم، اسامی آنها را به دانشگاهها اعلام نکردیم تا دانشجو نشوند، کارهای آنها را انجام دادیم، اگر قرار بود آزمونی از آنها گرفته شود برگزار کردیم و در صورتی که تأیید می‌شدند، آنها را به دانشگاه معرفی کردیم.