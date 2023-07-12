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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

توضیح وزیر علوم درباره ورود کنکوری‌های متقلب به دانشگاه

توضیح وزیر علوم درباره ورود کنکوری‌های متقلب به دانشگاه

وزیر علوم درباره ورود کنکوری‌های متقلب به دانشگاه گفت: شائبه تخلف وجود داشت و این افراد توسط سازمان سنجش فراخوانده شدند، منتهی مجلس استفساریه داد که قانون مجلس شامل دانشجویان نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل امروز در جمع خبرنگاران در توضیح ورود کنکوری‌های متقلب به دانشگاه گفت: مجلس شورای اسلامی در این خصوص یک استفساریه داده که در آن آمده است، یکی از مواردی که در قانون برای شائبه تخلف وجود دارد، ویژه داوطلبان است نه دانشجویان، بنابراین آنهایی که سر کلاس حضور داشته و دانشجو بودند، شامل حال این موارد قانونی نمی‌شوند.

وی ادامه داد: اینها همان تعداد یک هزار نفری بودند که استفساریه مجلس شورای اسلامی حکم کرد چون این افراد دانشجو شده بودند و دیگر داوطلب نبودند، باید سرکلاس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند.

وزیر علوم ادامه داد: شائبه تخلف وجود داشت، این افراد توسط سازمان سنجش فراخوانده شدند تا قوانین و مسیر برای آنها طی شود، منتهی مجلس استفساریه داد که البته درست هم بود. آنجا عنوان شده بود این موارد برای کسانی است که داوطلب هستند، نه کسانی که دانشجو شده و در سر کلاس حاضر شده اند.

وی افزود: وقتی کسی دانشجو شده و سر کلاس حاضر می‌شود و شما آنها را فرا می‌خوانید، آثار اجتماعی و روحی روانی دارد و مجلس بر این اساس استفساریه داد که این قانون سنجش برای افرادی است که داوطلب هستند نه دانشجو.

زلفی گل گفت: ما در کنکورهای بعد از 1400 وقتی برگه‌های افراد شبهه دار را تصحیح می‌کردیم، اسامی آنها را به دانشگاهها اعلام نکردیم تا دانشجو نشوند، کارهای آنها را انجام دادیم، اگر قرار بود آزمونی از آنها گرفته شود برگزار کردیم و در صورتی که تأیید می‌شدند، آنها را به دانشگاه معرفی کردیم.

کد مطلب 5834513
زهرا سیفی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      43 0
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      این چه نوع دیدگاهی است که مسئولین ما دارند؟ اگر دزدی در خیابان دزدی کرد و به خانه ای رفت، باید بگوییم که فعلا این دزد که در موقعیت دزدی نیست و او را تبرئه کنیم؟ خدا می داند که چنین اتفاقاتی در کشور ما که متقلبین رها شده هستند، چهره انقلاب، و حداقل قوه قضائیه را به شدت بد نام و خراب می کند.
      • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
        32 1
        فورا همه آنها باید اخراج شوند
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      17 0
      پاسخ
      واویلا از این همه ظلم آشکار در حق مردم مظلوم، جوانانی که با زحمت و در مضیقه درس میخونن چطور با کی رقابت کنن!! 1000 نفر آمار رسمی دادن شما ضرب در 2 یا 3 کن که کلش در بیاد به این قدرت دهک های 10، 9 و 8 رو هم برای تامین امکانات برای تحصیل رو اضافه کن. جایی میمونه برای برای بچه هایی که قشر ضعیف هستن!!
    • مجلس ورود کند IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      9 8
      پاسخ
      ISI ایرانی درست کنید اینقدر غرب زده نباشید یعنی ما اساتید در داخل نداریم که تشخیص دهند فلان تحقیقات و مقاله چقدر ارزشمند هست یا چه سطحی دارد که شما بخشنامه کردی و ارزش گذاری اساتید و دانشمندان را بر اساس isiکردی
    • کیمیا IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      21 0
      پاسخ
      لطفا از این قانونهای من درآوردی که حامی متقلب می شود دست بردارید.هر چند که اینجا ایران است.
    • رضا IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      19 0
      پاسخ
      برای نظام اسلامی بسیار زشت می باشد اگر متقلبان اخراج نشوند. جواب این حق الناس را چه کسی می دهد؟
    • لیلا IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      25 0
      پاسخ
      پس تکلیف روح وروان دانش اموزان زرنگ بامعدلهای بالا ورنج کشیده که به واسطه این تقلبهای وسیع از رسیدن به رشته های مورد علاقه شان بازماندند وسرخورده شدند چه می شود متقلب متخلف است ولی مجلس به روحیه آنها توجه دارد خدالعنتتون کنه دردنیا وآخرت
    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      27 0
      پاسخ
      بی عدالتی یعنی همین...‌‌.بچه های ما خودشون کشتن از درس... اونوقت یک عده اینجوری میرن دانشگاه...یعنی تقلب میکردم اعصاب وروانشون راحت بود .......
    • میم IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      27 0
      پاسخ
      یعنی اگه من فردا برم جواهر فروشی دزدی کنم و هرچی دراوردم رو آب کنم پلیس بیخیالم میشه؟ اخه با این منطق پلیس اومده دنبال جواهر هایی که دزدیدم ولی الان همشون آب شدن پس باید بیخیالم بشن تو رو خدا جوابم بدین دوست دارم بدونم عملیات قراره موفقیت امیز باشه یا نه خطرناکه
    • AE ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      28 0
      پاسخ
      بمیرید بهتر است از این خیانت به ساحت علم
    • کد IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      2 3
      پاسخ
      احسن به نظام مقدس جمهوری اسلامی که دزد رو گرفته ولی با رافت اسلامی برخورد می‌کند

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