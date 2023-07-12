به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون کارگری شهرستان دیلم اظهار داشت: موضوع اخراج ۱۲ نفر از کارگران یک شرکت در دیلم را در دستور بررسی و پیگیری لازم قرار خواهیم داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: همچنین بحث جذب نیروهای بومی شهرستانهای دیلم و گناوه در شرکتهای فعال در این منطقه باید در اولویت بکارگیری قرار داده شوند و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات و معوقات کارگری باید تسریع شود، افزود: آموزش نیروهای بومی جهت به کارگیری در شرکتهای فعال در شهرستان دیلم و پارس جنوبی توسط فنی و حرفهای به صورت مستمر در دستور کار باشد.
پورات با اشاره به اینکه در دفاع از حق و حقوق کارگران از همه توان و ظرفیتهای لازم استفاده خواهیم کرد، گفت: پیگیر اشتغال جوانان بومی در شرکتهای منطقه و بحث جذب ۸۵۴ نفر در آزمون استخدامی پارس جنوبی خواهیم بود.
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