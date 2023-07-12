افزایش رطوبت هوا و شرجی در استان بوشهر/ سواحل مواج است

طلیعه محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشههای پیشبینی هواشناسی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی طی امروز و فردا روی دریا و در اکثر نقاط استان بوشهر ادامه خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای مورد انتظار است و در برخی نقاط احتمال افزایش دمای هوا تا آستانه ۵۰ درجه سلسیوس نیز وجود دارد.
وی گفت: سواحل و فراساحل استان نیز تا ظهر روز پنجشنبه مواج پیشبینی میشود و از روز جمعه با تغییر جهت جریانات به جنوبی رطوبت هوا و شرجی در سطح استان بالا میرود.
محمدی یادآور شد: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط گردو خاک خواهد بود.
وی اضافه کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، بر روی دریا و مناطق ساحلی ۱۸ تا ۴۸ گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر و از بعد از ظهر در مناطق شمالی و مرکزی و فراساحل جنوبی ۱۲۰ تا ۲۸۰ سانتیمتر خواهد بود.
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