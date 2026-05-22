دمای هوا در استان بوشهر افزایش می یابد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی طی امروز (جمعه) تا روز یکشنبه هفته پیش رو،با وزش بادهای شمالی روی دریا، سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گردو غبار فرامنطقه ای در برخی نقاط مورد انتظار است ، همچنین از روز دوشنبه آینده دمای هوا افزایش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی ، وزش باد گاهی گرد و خاک و در برخی نقاط گردو غبار خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی ۴۴ کیلومتر بر ساعت ،روی دریا و سواحل طی ساعاتی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی استان ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و در مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتی متر خواهد بود.