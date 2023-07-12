به گزارش خبرنگار مهر، طرح عملیات مشترک پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز با تدابیر سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی استان و حضور میدانی سرهنگ فرهاد ابدال چگنی جانشین فرمانده انتظامی لرستان در شهرستان خرمآباد اجرا شد.
در پی ارتکاب جرایم متعدد از جمله آتشزدن برخی مزارع گندم، گردنکشی و عدم تمکین به قانون و برهمزدن آرامش و امنیت مردم توسط برخی از مخلان نظم و امینت در منطقه زاغه شهرستان خرمآباد با تدابیر فرمانده انتظامی استان لرستان، طرح عملیات مشترک پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز با حضور میدانی جانشین فرمانده انتظامی لرستان توسط یگانهای انتظامی و نیروهای زبده پلیسهای تخصصی و شهرستان خرمآباد اجرا شد.
مجموعه انتظامی استان بااقتدار و هوشیاری کامل و با اشراف اطلاعاتی در راه اعتلای امنیت و آرامش مردم با تمام توان اقدام خواهد کرد، همانطور که فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ابلاغ فرمودند؛ در راه تأمین امنیت و آرامش مردم، آرامش و امنیت خود را فدای امنیت و آرامش مردم خواهند کرد.
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