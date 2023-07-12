افزایش ۴۵ درصدی شناسایی تخلف اضافه تناژ در کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارگیری محمولات با وزن بیش از حد مجاز به عنوان تخلف اضافه تناژ محسوب می‌شود که کنترل دروازه‌ای ناوگان حمل و نقل کالا در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه در حال انجام است به نحوی که طی سه ماهه سال‌جاری ۷۳۲ مورد اضافه تناژ ناوگان حمل و نقل کالا شناسایی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴۵ درصدی داشته است.

وی افزود: گشت‌های کنترل تخلفات اضافه تناژ در محورهای مواصلاتی استان با حضور کارشناسان حوزه معاونت حمل و نقل و با هماهنگی پلیس‌راه در حال اجراست و طی سه ماهه سال‌جاری یک هزار و ۷۳۷ تن تخلف اضافه تناژ شناسایی شده که نسبت به سال گذشته در همین بازده زمانی ۵۷ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: کشفیات اضافه تناژ ابتدا از طریق کارشناسان پلیس راه و گشت‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با هدایت وسیله نقلیه به باسکول‌های نصب شده در پاسگاه‌های پلیس‌راه، سامانه توزین حین حرکت و یا باسکول‌های سیار شناسایی و با تکمیل فرم متخلفین به معاونت حمل و نقل برای انجام امور اداری معرفی می‌شوند.

کرمی با بیان اینکه حمل بار بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه به شبکه راه‌های کشور که با هزینه بسیار زیاد ساخته شده اند خسارت وارد می‌کند، گفت: کار کنترل و شناسایی ناوگان باری متخلف اضافه تناژ به صورت مستمر محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه به منظور تأمین ایمنی تردد و جلوگیری از اختلال در تردد و هرگونه حوادث جاده‌ای و همچنین حفظ و نگهداری راه‌ها و ابنیه فنی مشخصات بار برای حمل در جاده باید از نظر ابعاد و وزن، منطبق با مقادیر تعریف شده در مقررات حمل و نقل بار در راه‌ها باشد و در صورت رعایت نکردن این موضوع با متخلفان برخورد می‌شود.