اصفهانی در تالار کشور با مردم همخوانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این برنامه اصفهانی قطعاتی از آلبوم های خود را همچون ،نون ودلقک،دلواپسی،تنها ماندم و...را به همراه گروه به سرپرستی پویا نیک پور اجرا کرد.

در این شب که برخی هنرمندان موسیقی و سینما از جمله همایون خرم وخسرو شکیبایی حضور داشتند اصفهانی علاوه بر اجرای تصانیف،با همراهی سه تار میثم مروستی آواز هم خواند و برای مقابله با شایعه لب خوانی اش در کنسرت، با قطع صدای خود به تناوب از مردم می خواست تا ادامه شعر را بخوانند.

آخرین شب کنسرت اصفهانی نیز همانند شب های پیش با استقبال خوب مردم مواجه بود و ظرفیت تالار تکمیل شده بود؛ویدئو پروژکشن 36متری پشت صحنه و ایستگاه های پرتاب آتش بر روی صحنه که برای نخستین بار استفاده می شد جلوه دیگری به این کنسرت داده بود.

کنسرت محمد اصفهانی درچهار شب(دو دو شب) برگزار شد و قیمت های بلیت این کنسرت از 10 تا 25 هزارتومان بود.