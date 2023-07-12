به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان در استانداری گیلان در رشت اظهار کرد: بسترهای لازم برای تربیت معلمان توانمند و استعدادیابی در گیلان فراهم شود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش گیلان با فقر منابع انسانی در حوزه آموزشی روبرو است، افزود: جذب نیروی انسانی با انگیزه و متعهد در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در اولویت قرار گیرد.

استاندار گیلان با اشاره به مشکلاتی در زمینه کمبود فضاهای زیرساختی در دانشگاه فرهنگیان و ضرورت ایجاد فضای مطلوب برای آموزش معلمان اضافه کرد: فضای آموزشی مطلوب اهمیت بسزایی در ارتقا آموزش‌ها دارد و لذا می‌طلبد در این بخش اهتمام جدی صورت گیرد.

عباسی با تاکید بر لزوم احصای میزان کمبود فضاهای آموزشی دانشگاه فرهنگیان در گیلان، بیان کرد: دانشگاه آزاد برای در اختیار قرار دادن فضا به دانشگاه فرهنگیان گیلان اعلام آمادگی کرده است که می‌توان از این طریق بخشی از این نیاز جبران شود.

وی با اشاره به جایگاه تربیتی و معرفتی تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان افزود: بر این اساس بسیاری از جوانانی که از آموزش و پرورش فارغ‌التحصیل شدند به لحاظ سایر فرآیندهای رشد شامل عاطفی، اخلاقی و اجتماعی مهارت‌های لازم را نداشتند که با تربیت دانشجو در تربیت معلم تمام این کاستی‌ها جبران می‌شود.

استاندار گیلان با اشاره به تمایل دانش‌آموزان نخبه با توانایی بالا برای تدریس در دانشگاه فرهنگیان، اضافه کرد: حضور نخبگان در مراکز تربیت معلم به عنوان دانشجو یک فرصت است که باید امکانات لازم برای آموزش آنان فراهم شود.

عباسی با اشاره نگاه حمایتی دولت سیزدهم در بخش آموزشی، بیان کرد: دولت سیزدهم از همه ظرفیت‌های خود در توسعه این مرکز علمی، آموزشی استفاده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان نقش بسیار مهمی در تربیت مدیران آینده کشور دارد، افزود: اهمیت دانشگاه فرهنگیان در جامعه بر هیچ فردی پوشیده نیست.

استاندار گیلان، با انتقاد از عدم کادرسازی در دانشگاه فرهنگیان طی چند سال گذشته، تصریح کرد: در دهه گذشته در دانشگاه فرهنگیان کادر و نیرو سازی مناسب صورت نگرفت و هیچ گونه نخبه پروری انجام نشد ولی دولت سیزدهم بر اساس اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین اقدامات خوبی انجام داده است.