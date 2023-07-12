واکنش مدیر ورزشی روستوف به جذب محمد محبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال استقلال در آستانه امضای قرارداد نهایی با روستوف روسیه است. محبی که در اصل بازیکن سانتاکلارا پرتغال است و فصل قبل به صورت قرضی در استقلال حضور داشت، آزمایشات پزشکی را در روستوف با موفقیت پشت سر گذاشته است.

طبق اعلام رسانه‌های روسیه، قرارداد محبی با روستوف سه ساله است.

با این حال «الکسی ریسکین» مدیر ورزشی روستوف حاضر به تایید خبر توافق با محبی نشد.

ریسکین در پاسخ به این سئوال که «آیا محبی در حال حاضر بازیکن روستوف است؟» به وب سایت «اسپورت اکسپرس» گفت: این چیزی است که شما برای رسانه‌های ایرانی نیاز دارید. فعلاً آماده اظهار نظر نیستم.