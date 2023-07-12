بازیکن استقلال در روسیه تست پزشکی داد/محبی زیرنظر سرمربی تیم ملی!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی بازیکنی که فصل گذشته به صورت قرضی از تیم سانتاکلارا پرتغال در استقلال ایران بازی می کرد را باید بازیکن جدید تیم روستوف روسیه دانست.

محبی که چند روزی است در روسیه به سر می برد، تستهای پزشکی را با موفقیت در تیم روستوف پشت سر گذاشت.

به گفته «ایوان کارپوف» خبرنگار سرشناس روس، محبی حالا با انجام و تایید تستهای پزشکی، امروز قراردادش را با روستوف امضا خواهد کرد.

این قرارداد سه ساله است و انتظار می رود امروز خبر انتقال وینگر سابق استقلال به روستوف نهایی شود.

سعید عزت اللهی و سردار آزمون دو بازیکن دیگر ایران سابقه بازی در تیم روستوف را دارند.

هدایت روستوف در حال حاضر بر عهده «والری کارپین» است که به صورت همزمان سرمربی تیم ملی روسیه هم هست.