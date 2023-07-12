به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدینژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین اختتامیه چهل و یکمین دوره جشنواره فرهنگی و هنری «امید فردا» در خوزستان بیان کرد: این جشنواره یکی از بسترهایی است که آموزش و پرورش کشور آن را فراهم کرده تا دانش آموزان بتوانند توانمندیهای خود در عرصههای فرهنگی و هنری به نمایش بگذارند و بهترین آثار خود را ارائه دهند.
وی اضافه کرد: ۳۰۰ هزار دانشآموز خوزستانی در مرحله منطقهای در جشنواره فرهنگی و هنری «امید فردا» شرکت کردند و بالغ بر یک هزار و ۴۴۷ مقام استانی توسط دانش آموزان کسب شد. همچنین ۲۴ شهرستان موفق به کسب رتبههای برتر استانی شدند و علاوه بر این ۳۱ شهرستان موفق به کسب رتبههای اول، دوم، سوم و شایسته تقدیر شدند. در پایان نیز ۲۲۸ دانشآموز خوزستانی به مرحله کشوری این جشنواره راه یافتند.
حمیدینژاد با اظهار اینکه برگزاری جشنوارههای فرهنگی در این سطح نقش مهمی را در راستای ترویج گفتمان تحولی در جامعه ایفا میکند، توضیح داد: دانش آموزان به عنوان طلایه داران تحقق تمدن اسلامی نقش مهمی را در راستای ترویج گفتمان فرهنگی تربیتی در جامعه ایفا میکنند و این امر مهم باید از طریق بسترسازی برای نشان دادن توانمندیهای فرهنگی دانش آموزان محقق و میسر شود.
وی گفت: امروز تحقق جهاد تبیین به یک برنامه اولویتدار در عرصه فرهنگی کشور مبدل شده است؛ البته پیشبرد این هدف مهم و متعالی باید از طریق شیوههای نوین و تحولی دنبال شود و هنر به عنوان یک شیوه تعاملی و اثربخش بستر خوبی برای انتقال مفاهیم تربیتی در جامعه است.
نظر شما