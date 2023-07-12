پهپاد ایرانی «پلیکان ۲» در کنیا رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رئیسی دقایقی پیش با حضور در مرکز «نوآوری و فناوری ایران در نایروبی» از پهپاد ایرانی پلیکان با دو کاربرد «سمپاشی» و «بازرسی مزرعه» رونمایی کرد.
پهپاد پلیکان ۲، ساخت یک شرکت دانشبنیان ایرانی است که دارای قابلیتهای منحصر به فردی از جمله پیشرانه صنعتی ضد آب و گرد و غبار، دارای بازوهای جداشونده و آمادهسازی در ۲ دقیقه، پرواز اتوماتیک، پاشش ۲ هکتار در هر پرواز، پوشش عرضی ۵ الی ۶ متر، قابلیت نصب انواع ماژولهای کشاورزی، پمپاژ ۶ لیتر در هر دقیقه و دارای نرمافزار هوشمند تشخیص مسیر پرواز است.
گفتنی است، رئیس جمهور صبح امروز به وقت محلی وارد فرودگاه نایروبی شد و مورد استقبال مقامات کنیایی قرار گرفت و سپس آئین استقبال رسمی از سوی «ویلیام سامویی روتو» رئیس جمهور کنیا در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور انجام شد.
رؤسای جمهور ایران و کنیا پس از معارفه هیأتهای سیاسی، وارد مذاکره خصوصی شدند؛ انجام مذاکرات مشترک هیأتهای عالیرتبه دو کشور و امضای پنج سند همکاری از برنامههای امروز رئیس جمهور ایران و هیأت همراه در کنیا بود.
این نخستین سفر رئیس جمهور ایران به آفریقا پس از ۱۱ سال است.
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