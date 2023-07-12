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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

با حضور رئیس‌جمهور؛

پهپاد ایرانی «پلیکان ۲» در کنیا رونمایی شد

پهپاد ایرانی «پلیکان ۲» در کنیا رونمایی شد

پهپادهای تولیدی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی با حضور رئیس جمهور در مرکز نوآوری و فناوری ایران در نایروبی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رئیسی دقایقی پیش با حضور در مرکز «نوآوری و فناوری ایران در نایروبی» از پهپاد ایرانی پلیکان با دو کاربرد «سم‌پاشی» و «بازرسی مزرعه» رونمایی کرد.

پهپاد پلیکان ۲، ساخت یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی است که دارای قابلیت‌های منحصر به فردی از جمله پیشرانه صنعتی ضد آب و گرد و غبار، دارای بازوهای جداشونده و آماده‌سازی در ۲ دقیقه، پرواز اتوماتیک، پاشش ۲ هکتار در هر پرواز، پوشش عرضی ۵ الی ۶ متر، قابلیت نصب انواع ماژول‌های کشاورزی، پمپاژ ۶ لیتر در هر دقیقه و دارای نرم‌افزار هوشمند تشخیص مسیر پرواز است.

گفتنی است، رئیس جمهور صبح امروز به وقت محلی وارد فرودگاه نایروبی شد و مورد استقبال مقامات کنیایی قرار گرفت و سپس آئین استقبال رسمی از سوی «ویلیام سامویی روتو» رئیس جمهور کنیا در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور انجام شد.

رؤسای جمهور ایران و کنیا پس از معارفه هیأت‌های سیاسی، وارد مذاکره خصوصی شدند؛ انجام مذاکرات مشترک هیأت‌های عالی‌رتبه دو کشور و امضای پنج سند همکاری از برنامه‌های امروز رئیس جمهور ایران و هیأت همراه در کنیا بود.

این نخستین سفر رئیس جمهور ایران به آفریقا پس از ۱۱ سال است.

کد مطلب 5834663
نفیسه عبدالهی

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