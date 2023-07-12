حدود ۴.۵ میلیون نفر در پیاده روی عید غدیر استان تهران حضور داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با ائمه جمعه استان تهران که با حضور علیرضا فخاری، استاندار تهران و معاونین استاندار برگزار شد با اشاره به برنامه جشن غدیر اظهار داشت در تهران ۱۵۰۰ موکب جهت خدمت رسانی و در شهرستان‌های استان ۱۳۵۰ موکب و در مجموع حدود ۲۸۰۰ موکب برای برنامه متمرکز عید غدیر ایجاد شد.

وی ادامه داد: طبق برآورد سه تا سه و نیم میلیون نفر در مسیر راهپیمایی غدیر در تهران و یک تا یک میلیون و دویست هزار نفر در شهرستان‌ها و چیزی حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون نفر در کل استان در این مراسم حضور داشتند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران عنوان کرد: ۵۰ هزار خادم متولی پذیرایی از مردم در این مراسم بودند و ۱۰ میلیون پرس غذای گرم توزیع شد.

جوهری سپس گفت: ۴۳۲ هزار نفر به صورت نقدی به این مراسم کمک کردند و ۳۱۰۰ حامی برای یتیمان ثبت نام شدند و خوشبختانه این مراسم به بهترین شکل و بدون کوچک‌ترین مشکل امنیتی برگزار شد.