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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

خلجی خبر داد:

رئیسی هفته آینده به کهگیلویه و بویراحمد می‌رود

رئیسی هفته آینده به کهگیلویه و بویراحمد می‌رود

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: قرار بود آخر همین هفته رئیس‌جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کند اما به دلیل تلاقی با سفر به آفریقا مقرر شد سفر استانی اواسط هفته آینده انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: قرار بود آخر همین هفته رئیس‌جمهور سفری به استان کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد که با سفر به قاره آفریقا تلاقی پیدا کرد و عقب افتاد. مقرر شد این سفر اواسط هفته آتی انجام شود.

او درباره برگزاری آزمون استخدامی روابط عمومی دستگاه‌های دولتی بیان کرد: با توجه به اینکه به حضور نیروهای جوان و با انگیزه در بدنه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دولت نیاز داریم، با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، این آزمون استخدامی به‌زودی برگزار خواهد شد.‌

خلجی خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی برای سطح نظام اطلاع‌رسانی یعنی روابط عمومی دستگاه‌های اصلی دولت، ادارات و روابط عمومی استانداری‌ها خواهد افتاد. مشاغل در حوزه اطلاع‌رسانی دولت نیز طبقه‌بندی خواهد شد.

کد مطلب 5834704

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