به گزارش خبرنگار مهر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: قرار بود آخر همین هفته رئیس‌جمهور سفری به استان کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد که با سفر به قاره آفریقا تلاقی پیدا کرد و عقب افتاد. مقرر شد این سفر اواسط هفته آتی انجام شود.

او درباره برگزاری آزمون استخدامی روابط عمومی دستگاه‌های دولتی بیان کرد: با توجه به اینکه به حضور نیروهای جوان و با انگیزه در بدنه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دولت نیاز داریم، با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، این آزمون استخدامی به‌زودی برگزار خواهد شد.‌

خلجی خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی برای سطح نظام اطلاع‌رسانی یعنی روابط عمومی دستگاه‌های اصلی دولت، ادارات و روابط عمومی استانداری‌ها خواهد افتاد. مشاغل در حوزه اطلاع‌رسانی دولت نیز طبقه‌بندی خواهد شد.