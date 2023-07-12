به گزارش خبرنگار مهر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: قرار بود آخر همین هفته رئیسجمهور سفری به استان کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد که با سفر به قاره آفریقا تلاقی پیدا کرد و عقب افتاد. مقرر شد این سفر اواسط هفته آتی انجام شود.
او درباره برگزاری آزمون استخدامی روابط عمومی دستگاههای دولتی بیان کرد: با توجه به اینکه به حضور نیروهای جوان و با انگیزه در بدنه روابط عمومی و اطلاعرسانی دولت نیاز داریم، با دستور محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور، این آزمون استخدامی بهزودی برگزار خواهد شد.
خلجی خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی برای سطح نظام اطلاعرسانی یعنی روابط عمومی دستگاههای اصلی دولت، ادارات و روابط عمومی استانداریها خواهد افتاد. مشاغل در حوزه اطلاعرسانی دولت نیز طبقهبندی خواهد شد.
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