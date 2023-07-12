رشد ۱۰۰ درصدی تولید مسکن با توجه به نیاز دارویی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسکری، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با اشاره به تداوم رشد تولیدات دارویی در هال احمر گفت: یکی از داروهایی که در سهاهلال تولید می‌شود، ناپروکسن است. ناپروکسن نام عمومی داروی ضد التهاب غیراستروئیدی است که برای درمان درد و التهاب خفیف تا متوسط استفاده می‌شود.

وی افزود: از ناپروکسن اغلب برای درمان درد در مواردی مانند آرتروز، بورسیت، اسپوندیلیت آنکیلوزان، تاندونیت، نقرس یا کرونا استفاده می‌شود.

عسکری ادامه داد: این دارو با توجه به نیاز جامعه و در راستای همکاری با سازمان غذا و دارو در مجموعه هلال تولید می‌شود که این روند در هفته دوم تیرماه رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی خاطرنشان کرد: در مجموع در هفته دوم تیرماه بالغ بر ۱۲ میلیون عدد قرص، کپسول و شربت در هلال احمر تولید شده است که این رقم نسبت به هفته گذشته افزایش ۹۰ درصدی ساخت دارو در جمعیت هلال احمر را نشان می‌دهد.