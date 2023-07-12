به گزارش خبرنگار مهر، آذر کیوان امیرپور ظهر چهارشنبه در نشست خبری به‌مناسبت مسابقات فوتسال فرهنگیان با اشاره به شعار معلم ورزشکار، معلم امیدآفرین و مدرسه با نشاط، اظهار داشت: اقدامات یک سال گذشته در مجموعه تربیت بدنی آموزش و پرورش، در راستای رونق بخشیدن به کلاس درس تربیت بدنی صورت گرفته است.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته معاونت تربیت بدنی افزود: در طرح بزرگ «شهید سلیمانی» طی هشت ماه گذشته در کشور با ساخت ۲۲۰۰ فضای ورزشی در مدارس کلید خورد و این طرح به ساخت فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای معطوف شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش اصفهان تصریح کرد: در این طرح پویا و فعال با اولویت قرار دادن مدارس دخترانه در استان اصفهان، ایجاد ۹۴ فضا در مدارس، شامل زمین چمن مصنوعی، زمین ساحلی، سالن‌های ورزشی و… در دست اقدام است تا همکاران در فضای مناسب و استاندارد کلاس تربیت بدنی را برگزار کنند؛ البته تلاش ما بر این است تا تمام مدارس استان از این فضاهای استاندارد ورزشی برخوردار شوند.

ایجاد فضای استاندارد ورزشی در مدارس اصفهان آغاز شد

وی ادامه داد: ایجاد فضای استاندارد ورزشی در مدارس استان شروع شده است و از ۱۱۴ فضای ورزشی ۱۰۵ فضا به بهره‌برداری رسید.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش اصفهان طرح «شهید خرازی» را به عنوان یکی از طرح‌های مهم حوزه تربیت بدنی برشمرد و اضافه کرد: در طرح شهید خرازی دانش آموزان به همراه اولیا از فضاهای ورزشی آموزش و پرورش به صورت رایگان استفاده می‌کنند. این طرح در روزهای پنجشنبه با عنوان «طرح مادر و دختر» و در روزهای جمعه با عنوان «طرح پدر و پسر» صورت گرفت.

امیرپور بیان کرد: «طرح شهید طوقانی» با هدف آشنایی دانش آموزان با ورزش باستانی زورخانه‌ای و ایجاد نشاط و شادابی در مدارس از ابتدای مهرماه به صورت آزمایشی در شش استان انجام شد. در این طرح مراسم صبحگاه با ورزش زورخانه‌ای برگزار می‌شود. در مدارس ابتدایی شهر اصفهان، کاشان، آران بیدگل، برخوار و نجف‌آباد آموزش مرشد را آغاز کردیم.

وی عنوان کرد: طرح «استعداد یابی و هدایت ورزشی» در استان اصفهان از سال گذشته به صورت آزمایشی شروع شد. این طرح توسط همکاران متخصص ما و همچنین مشورت با وزارت آموزش و پرورش با هدف آشنایی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی با تمام رشته‌های ورزشی و همچنین شناسایی استعدادهای آنها طراحی و اجرا شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش اصفهان با بیان اینکه پس از گذشت ۱۳ سال مسابقات ورزشی فرهنگیان کشور در تابستان گذشته برگزار شد و ما در اصفهان میزبان همکاران شرکت کننده در رشته‌های والیبال و تنیس روی میز بودیم، ابراز داشت: با تاکید وزارت آموزش و پرورش فضاهای ورزشی باید در اختیار همه خانواده‌ها قرار بگیرد؛ و معلمان تربیت بدنی نقش پر رنگی در اجرای این طرح و تشویق و ترغیب دانش آموزان و اولیای آنها ایفا می‌کنند.

آغاز مجدد مسابقات فرهنگیان پس از ۱۳ سال

در ادامه محمود خدابخشی، رئیس گروه فضاها و تجهیزات آموزش و پرورش گفت: بعد از ۱۳ سال به همت وزارت آموزش و پرورش در حوزه معاونت تربیت بدنی مسابقات فرهنگیان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۸۷ هزار نفر در مسابقات شرکت کردند، افزود: در بخش برادران رشته‌های ورزشی فوتسال، بسکتبال، فوتبال، بدمینتون و تنیس‌روی میز و در بخش خواهران رشته‌های ورزشی والیبال، بسکتبال، بدمینتون و تنیس‌روی میز برگزار شده است.

رئیس گروه فضاها و تجهیزات آموزش و پرورش با بیان اینکه مسابقات فرهنگیان از ۱۵ تیر لغایت ۲۶ تیر است، تصریح کرد: اصفهان از فردا میزبان مسابقات فوتسال فرهنگیان بالای ۴۰ سال سراسر کشور در قالب ۳۲ تیم شرکت‌کننده است.