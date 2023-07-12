آغاز بیست و یکمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» از میدان امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خونویی معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: بیست و یکمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» در آستانه فرا رسیدن ماه‌های محرم و صفر و ایام عزای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از ۲۴ تا ۲۸ تیر از ساعت ۸ تا ۲۰ در میدان آئینی امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری «عطر سیب»، حمایت از هیئات مذهبی و تأمین نیازهای هیئت‌های عزاداری ماه محرم است که تلاش کرده‌ایم توجه ویژه‌ای به هیئت‌های کوچک و خانگی داشته باشیم.

خونویی با بیان اینکه بن خرید به هیئت‌هایی تعلق می‌گیرد که در سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران به ثبت رسیده باشند، اضافه کرد: مسئولان این هیئت‌ها می‌بایست با به همراه داشتن کارت شناسایی به نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در میدان امام حسین (ع) مراجعه کنند که پس از استعلام و اخذ تأیید نهایی از این نهاد، بن خرید خود را از نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: پرچم و کتیبه هیئت، اقلام بهداشتی، مواد غذایی، تجهیزات برقی و صنعتی، محصولات فرهنگی، لوازم یک بار مصرف، لوازم آشپزخانه و تجهیزات صوتی و الکترونیکی هیئات اقلامی است که در رویداد فرهنگی «عطر سیب» عرضه می‌شود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به پیشینه برنامه «عطر سیب» افزود: اجرای این رویداد فرهنگی از سال ۱۳۸۱ توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آغاز شده و هدف از برگزاری آن ایجاد بستری برای عرضه اقلام و اجناس مورد نیاز هیئت‌های مذهبی که در ماه‌های محرم و صفر به اجرای مراسم می‌پردازند، است. شهرداری تهران با اجرای این برنامه می‌تواند سیاست‌های کلان شهری را نیز منتقل کند؛ سیاست‌هایی در حوزه محیط زیست، تفکیک زباله، ترافیک، فضاسازی شهری و آموزش پروتکل‌های بهداشتی که از طریق آموزش و تعیین ضوابط برای توزیع اقلام انجام می‌شود.

وی در ادامه به تشریح بخش‌های مختلف «عطر سیب» پرداخت و گفت: اهدای بن خرید اقلام به هیئت‌ها، عرضه اقلام و محصولات مورد نیاز هیئت‌ها، عرضه خدمات به هیئت‌ها، برپایی غرفه‌های فرهنگی و هنری ویژه کودکان، برپایی موکب‌های پذیرایی و… بخش‌های مختلف «عطر سیب» خواهد بود. همچنین مراسم و آئین‌های محرم در طول برگزاری برنامه در میدان امام حسین (ع) اجرا خواهد شد.

خونویی در پایان گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راستای حمایت از تولیدکنندگان محصولات فرهنگی، غرفه‌های رویداد فرهنگی «عطر سیب» را به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار داده است.