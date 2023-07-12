به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی امروز چهارشنبه در نشست هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به عقبماندگی استان در نظام سلامت، اظهار کرد: نظام سلامت گیلان در مقایسه با سایر استانهای کشور شرایط مناسبی ندارد و برای ارتقا، نیازمند تلاش بیشتر است.
وی با اشاره به قانون مولدسازی املاک مازاد دولت و فرصت فراهمشده با اجرای آن افزود: باید از این قانون جهت تأمین منابع لازم برای احداث طرحهای عمرانی و فنی بهداشت و درمان در استان بهره گرفت.
نماینده عالی دولت در گیلان مولدسازی را فرصتی تکرار نشدنی در کشور توصیف کرد و گفت: برخی از طرحهای نیمهتمام استان در بخش بهداشت و درمان با تأمین مالی از بخش مولدسازی، میتوانند سریعاً آماده بهرهبرداری و در اختیار مردم قرار گیرند.
وی همچنین بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات درمانی در سطح استان گیلان تأکید کرد و افزود: غرب گیلان در مقایسه با دیگر بخشهای عقبماندگیهای بیشتری داشته و باید در توزیع منابع و خدمات درمانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
عباسی با اشاره به نیاز گیلان به پزشکان متخصص، خاطرنشان کرد: تأمین بخشی از نیروهای تخصصی باید با حمایتهای ویژه، قانونی و عدالت محور وزارت بهداشت و درمان محقق شود.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب گیلان در حوزه جوانی جمعیت تصریح کرد: مسئولیت گیلان با توجه به کاهش زادآوری و افزایش جمعیت سالمندی در این بخش بسیار سنگین است.
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