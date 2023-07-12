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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۲

استاندار گیلان عنوان کرد؛

وضعیت نامطلوب گیلان در حوزه جوانی جمعیت

وضعیت نامطلوب گیلان در حوزه جوانی جمعیت

رشت- استاندار گیلان با اشاره به وضعیت نامطلوب این استان در حوزه جوانی جمعیت گفت: مسئولیت گیلان با توجه به کاهش زادآوری و افزایش جمعیت سالمندی در این بخش بسیار سنگین است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی امروز چهارشنبه در نشست هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به عقب‌ماندگی استان در نظام سلامت، اظهار کرد: نظام سلامت گیلان در مقایسه با سایر استان‌های کشور شرایط مناسبی ندارد و برای ارتقا، نیازمند تلاش بیشتر است.

وی با اشاره به قانون مولدسازی املاک مازاد دولت و فرصت فراهم‌شده با اجرای آن افزود: باید از این قانون جهت تأمین منابع لازم برای احداث طرح‌های عمرانی و فنی بهداشت و درمان در استان بهره گرفت.

نماینده عالی دولت در گیلان مولدسازی را فرصتی تکرار نشدنی در کشور توصیف کرد و گفت: برخی از طرح‌های نیمه‌تمام استان در بخش بهداشت و درمان با تأمین مالی از بخش مولدسازی، می‌توانند سریعاً آماده بهره‌برداری و در اختیار مردم قرار گیرند.

وی همچنین بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات درمانی در سطح استان گیلان تأکید کرد و افزود: غرب گیلان در مقایسه با دیگر بخش‌های عقب‌ماندگی‌های بیشتری داشته و باید در توزیع منابع و خدمات درمانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

عباسی با اشاره به نیاز گیلان به پزشکان متخصص، خاطرنشان کرد: تأمین بخشی از نیروهای تخصصی باید با حمایت‌های ویژه، قانونی و عدالت محور وزارت بهداشت و درمان محقق شود.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب گیلان در حوزه جوانی جمعیت تصریح کرد: مسئولیت گیلان با توجه به کاهش زادآوری و افزایش جمعیت سالمندی در این بخش بسیار سنگین است.

کد مطلب 5834860

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