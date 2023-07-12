به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید جمال الدینی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان روانسر که با حضور استاندار کرمانشاه، نماینده مردم روانسر در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سایر معاونان برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه درمان شهرستان روانسر شاهد کمبودهایی هستیم که در دولت‌های پیشین به آن توجه نشده که نیازمند جبران کم کاری‌ها برای بهره مندی و استفاده مردم از خدمات درمانی با همت مسئولان فعلی است.

وی افزود: افزایش ۱۰ درصدی تخت‌های بیمارستانی در سطح ملی که باید طی چهار دهه گذشته انجام می‌گرفت، در عرض دو سال فعالیت دولت سیزدهم محقق شد و به چرخه خدمات وارد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت تصریح کرد: با پیگیری دغدغه‌مندانه مسئولان و نمایندگان استانی کرمانشاه طرح الگوی جدید با تکمیل پروژه‌های خاص بیماری و بیمارستانی مورد توجه بیشتری قرار گرفته که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در این مسیر شاهد اتفاقات خوبی در حوزه درمان این استان بود.

جمال الدینی با تاکید بر ارائه خدمات حوزه سلامت، عنوان کرد: با همکاری سه قوه و تاکید مقام معظم رهبری در توجه به حوزه سلامت مبلغ ۴۸.۵ همت اعتبار برای نخستین بار لحاظ شد که در این طرح ۵۰ هزار تخت بیمارستانی با احتساب هزینه هر تخت همراه با تجهیزات مبلغ پنج میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: همچنین چهار هزار پروژه آموزشی و ۳۵۰ پروژه خوابگاهی و اقامتی در برنامه‌های حوزه سلامت از دولت مورد توجه قرار گرفته که با همکاری قوه مجریه به منظور تهیه و اجرای برنامه، نمایندگان در تأمین و تخصیص اعتبار و قوه قضائیه در تأمین امنیت اقدامات لازم پیگیری می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا یکسال آینده تعداد ۲۵ هزار تخت بیمارستانی به چرخه درمان کشور وارد خواهد اما در حوزه گسترش چرخه آموزش، ارتقا نیروی انسانی، بومی گزینی نیز اقدامات لازم به عمل می‌آید.

جمال الدینی با تاکید بر اهمیت مسئله بومی گزینی در حوزه درمان، یادآور شد: این طرح به عنوان طرحی برای ماندگاری نیروی انسانی هر استان و شهرستان‌ها در خود مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر ۳۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاهی اشتغال به افراد بومی همان منطقه داده می‌شود.

وی از فرصت‌های موجود در منطقه اورامانات و شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه یاد کرد و گفت: استفاده از طرفیت‌های موجود از جمله مرزی به توسعه گردشگری سلامت، توریسم درمانی و جذب گردشگر کمک بسیاری به پیشرفت و توسعه است منطقه خواهد کرد.

جمال الدینی در پایان با اشاره به افزایش ظرفیت‌ها و بهره برداری از آنها، متذکر شد: با این افزایش ظرفیت نهال‌هایی در این دولت کاشته خواهد شد که در دولت‌های بعد و برای نسل‌های آینده زیر سایه جمهور اسلامی قابل بهره‌برداری هستند.