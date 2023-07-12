به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی صبح چهارشنبه در همایش منطقه‌ای پدافند سایبری و اقدامات مصون سازی، در مشهد در ادامه همایش با اشاره به سخن رهبری مبنی بر اینکه ایران باید به قدرت سایبری تبدیل شود اظهار کرد: دو مؤلفه فناوری و استراتژی برای مقابله با تهدیدات نقش مهمی دارد. فناوری خدمات، زیرساخت، سخت افزار و نرم افزار است و استراتژی راه‌حل به کارگیری فناوری است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان کرد: این دو مؤلفه اشکال جدید تهدیدات را آشکار و توجهات را به جنگ شناختی معطوف می‌کند.

وی افزود: تهدیدات امروزه شکل جدیدی پیدا کرده و جنگ‌ها شناختی در حوزه‌های شناختی قابل ترکیب با مسائل بیولوژیک گسترده شده است. اتفاقات مربوط به مسمومیت دانش‌آموزان یک فناوری شناختی رسانه‌ای بود.

جلالی گفت: بعد از کنترل فضای رسانه‌ای کشور این موضوع هم کنترل شد. در جلساتی که آن زمان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق یک جنگ ترکیبی است و نباید صرفاً به دنبال علائم پزشکی بگردیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: متأسفانه به خاطر کم‌کاری‌های دولت قبل، افکار عمومی تا حد زیادی تحت تأثیر رسانه‌های خارجی قرار گرفت. رسانه‌های خارجی می‌توانند به باورهای مردم شکل بدهند و با استفاده از ظرفیت‌های شناختی فکر و ذهن مخاطب را تحت کنترل قرار بدهند.

وی با اشاره به بسیاری از موفقیت‌های اخیر کشور بیان کرد: توافقات با عربستان، آذربایجان و عضویت در سازمان همکاری شانگهای دستاورهای بزرگی است که تسلط رسانه‌های خارجی بر افکار عمومی، اجازه درک اهمیت آن‌ها را نمی‌دهد.