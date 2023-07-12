به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، با توجه به اظهارات صورت گرفته از سوی مسئولان و همینطور سرمربی تیم‌ملی امید درباره عدم حضور دو بازیکن ملی‌پوش زیر ۲۳ سال استقلال در تمرینات تیم ملی المپیک، باشگاه استقلال لازم می‌بیند توضیحی در این باره ارائه دهد.

بدون شک باشگاه استقلال تهران همواره به منافع ملی اهمیت داده و بارها این موضوع را ثابت کرده است و این نیازی به توضیح اضافه ندارد.

استقلال با مشکل کمبود بازیکن مواجه است و این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست. در حال حاضر تنها ۱۳ بازیکن بزرگسال و چند بازیکن امید در تمرینات پیش فصل حضور دارند؛ وضعیتی که کمتر تیمی هم اکنون آن را تجربه می‌کند.

به همین دلیل در تماسی که مسئولان تیم ملی امید با علی سامره سرپرست استقلال داشتند، وی ضمن توضیح کافی درباره شرایط فعلی تیمش اعلام کرد در صورت چند خرید و اضافه شدن بازیکنان جدید به تمرین، بازیکنان دعوت شده، به تیم امید ملحق خواهند شد.

در ۲۴ ساعت گذشته اما در کمال تعجب باشگاه استقلال و طرفدارانش شاهد «شلوغ‌کاری» و حتی استفاده از ادبیاتی غیر محترمانه از سوی بعضی مسئولان تیم امید بوده‌اند که رگه‌هایی از مشکلات شخصی در آن دیده می‌شود؛ نه منافع ملی. همچنین برخلاف ادعای مطرح شده از سوی رضا عنایتی مبنی بر تماس با جواد نکونام سرمربی تیم و پاسخگو نبودن وی، اعلام می‌شود چنین تماسی تاکنون برقرار نشده است.

بنابراین باشگاه استقلال یک بار دیگر اعلام می‌کند همواره در کنار تیم‌های ملی قرار دارد و در شرایطی که به روند آماده سازی تیم و منافع هواداران لطمه وارد نشود، آماده هرگونه همکاری با تیم امید است.