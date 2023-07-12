همکاری سازمان شیلات ایران و کنیا در ۶ حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور کشور در هفته جاری به قاره آفریقا سفر کرده و قرار است با مقامات عالی رتبه ۳ کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه دیدار داشته باشد. البته امروز سید ابراهیم رئیسی با رئیس جمهور کنیا دیدار داشت و در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کنیا عنوان کرد، همکاری ایران با قاره آفریقا ریشه تاریخی دارد و ما معتقدیم این روابط می‌تواند میان دو ملت ایران و کنیا روز به روز توسعه یابد.

مرتضی آزادی، مشاور رئیس سازمان شیلات کشور در امور بین الملل درباره فرصت‌های همکاری ایران با کشورهای آفریقایی در حوزه شیلات در گفت و گویی تلویزیونی گفت: در راستای پرورش و توسعه فراسرزمینی سازمان شیلات، ۶ کشور هدف را مشخص کرده است. سال ۸۷ ایران با کنیا تفاهم نامه ۵ ساله داشت و پیش بینی می‌شود در دور جدید، همکاری‌ها گسترش پیدا کند.

آزادی افزود: پیش نویس تفاهم نامه بین دو کشور با ۱۷ بند تنظیم شده که شامل ۶ بخش است؛ همکاری مشترک در بخش آموزش، برگزاری نشست‌های تخصصی بین کارشناسان شیلا دو کشور، بهره برداری برای استفاده از ذخایر موجود در آب‌های آفریقا و اعزام ناوگان صیادی با هماهنگی این کشورها، تنظیم برنامه‌ها برای بهبود کیفیت پرورش آبزیان، توسعه آبزی پروری و در نهایت توسعه فعالیت‌های شیلاتی است.

مشاور رئیس سازمان شیلات کشور در امور بین الملل ادامه داد: ایران در پرورش و تولید قزل آلا و تیلاپیا و همچنین فعالیت در آب‌های داخلی و دریای آزاد از طریق پرورش ماهی در قفس تجربه‌های خوبی دارد. اشتراک گذاری این تجربیات بین دو کشور می‌تواند بستری برای توسعه همکاری‌ها باشد.

وی تصریح کرد: اقتصاد آبی یکی از موضوع‌های روز در سطح بین المللی است که تمام فعالیت‌ها به سمت استفاده بهینه از دریاها و مقابله با آلودگی شکل گرفته است. در حوزه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی سازمان شیلات دو کشور می‌توانند با هم همکاری‌های خوبی داشته باشند.