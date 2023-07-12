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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۱

بهره برداری از آبرسانی به بیش از ۱۱۰ روستا در کرمان

بهره برداری از آبرسانی به بیش از ۱۱۰ روستا در کرمان

کرمان- فرمانده سپاه ثارالله کرمان گفت: آبرسانی به بیش از ۱۱۰ روستا در کرمان روز جمعه با حضور جانشین فرمانده کل سپاه انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد علی نظری گفت: در ادامه محرومیت زدایی به کمک گروه‌های جهادی بسیج و همچنین برخی دستگاه‌های اجرایی، بنا داریم روز جمعه با حضور مسئولان استانی و جانشین فرمانده کل سپاه، بهره برداری از آبرسانی به بیش از ۱۱۰ روستا را انجام بدهیم.

وی افزود: این ۱۱۰ روستا در بیش از ۵ شهرستان است و با افتتاح این طرح‌ها، ۵۳ هزار نفر از این آبرسانی بهره مند می‌شوند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تصریح کرد: عملیات اجرایی این آبرسانی، ۳۴۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه روستایی است که لوله گذاری آن انجام شده است.

وی بیان داشت: ۲۷ حلقه چاه را حفر و تجهیز کردیم و بیش از ۵ هزار مترمکعب مخزن سازی داشتیم و حدود ۲۰ مخزن را انجام دادیم.

سردار نظری تصریح کرد: اگر اعتبارات این پروژه‌ها برسد بنا داریم در قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و قرارگاه مرد میدان به هر مناسبت مثل هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، دهه مقاومت همزمان با سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و دهه فجر با نام حضرت علی (ع) یا به سن حاج قاسم ۱۱۰ یا ۶۳ روستا را آبرسانی کنیم.

کد مطلب 5834908

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