بهره برداری از آبرسانی به بیش از ۱۱۰ روستا در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد علی نظری گفت: در ادامه محرومیت زدایی به کمک گروههای جهادی بسیج و همچنین برخی دستگاههای اجرایی، بنا داریم روز جمعه با حضور مسئولان استانی و جانشین فرمانده کل سپاه، بهره برداری از آبرسانی به بیش از ۱۱۰ روستا را انجام بدهیم.
وی افزود: این ۱۱۰ روستا در بیش از ۵ شهرستان است و با افتتاح این طرحها، ۵۳ هزار نفر از این آبرسانی بهره مند میشوند.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تصریح کرد: عملیات اجرایی این آبرسانی، ۳۴۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه روستایی است که لوله گذاری آن انجام شده است.
وی بیان داشت: ۲۷ حلقه چاه را حفر و تجهیز کردیم و بیش از ۵ هزار مترمکعب مخزن سازی داشتیم و حدود ۲۰ مخزن را انجام دادیم.
سردار نظری تصریح کرد: اگر اعتبارات این پروژهها برسد بنا داریم در قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و قرارگاه مرد میدان به هر مناسبت مثل هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، دهه مقاومت همزمان با سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و دهه فجر با نام حضرت علی (ع) یا به سن حاج قاسم ۱۱۰ یا ۶۳ روستا را آبرسانی کنیم.
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