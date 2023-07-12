هنرمندان هم پای کار «پاکسازی محیط پیرامون تئاتر شهر» بیایند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مدیریت مجموعه تئاتر شهر همزمان با آغاز طرح بهسازی و پاکسازی محیط پیرامون «تئاتر شهر» که وضعیت بحرانی و آشفته آن طی ماههای اخیر مورد انتقاد شهروندان، تماشاگران و هنرمندان عرصههای مختلف تئاتر قرار گرفته است، از هنرمندان و فعالان عرصه هنرهای نمایشی دعوت کرد تا با حضور در یک گردهمایی همدلانه، از تسریع و استمرار در روند اجرای این طرح حمایت کنند.
این گردهمایی از ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ با حضور هنرمندان صاحبنام تئاتر، سینما و تلویزیون، مدیرعامل و برخی از اعضای هیات مدیره خانه تئاتر، نمایندگان اصناف و انجمنهای وابسته به خانه تئاتر، گروههای اجرایی آثار نمایشی به صحنه رفته در مجموعه تئاتر شهردر محوطه این مجموعه برگزار خواهد شد.
هنرمندان و فعالان حاضر در این برنامه ضمن بازدید از مراحل مختلف طرح پاکسازی و بهسازی محیط پیرامونی تئاترشهر، نقطهنظرات خود را پیرامون ضرورتهای ادامه و استمرار این طرح که با همراهی و مشارکت نهادهایی همچون قوه قضائیه، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده، مطرح خواهند کرد.
طرح پیشنهادی مجموعه تئاترشهر برای اجرای عملیات عمرانی «حریم تئاترشهر» بر اساس ضوابط عملیات عمرانی در محوطههای دارای حریم عرصه و اعیان، به تصویب شورای حریم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رسیده است.
براساس اعلام کمیته تعیین حریم آثار تاریخی کشور، خرداد سال ۱۴۰۱ ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه و حریم اثر تاریخی تئاتر شهر تشریح و به ریاست این مجموعه اعلام شد.
در این محدوده که بهعنوان عرصه اثر تاریخ تئاتر شهر تعیین و ابلاغ شده هر گونه عملیات اجرایی و اقدامی که منجر به تخریب و یا آسیب به اثر تاریخی شود، ممنوع و رعایت ضوابط عمومی حریم مصوب آثار الزامی است.
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