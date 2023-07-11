فراخوان رویداد تئاتر «هم آغاز» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، فراخوان شرکت هنرمندان برای حضور در رویداد نمایشی «هم آغاز» تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر منتشر شد.

در متن فراخوان آمده است:

«مجموعه تئاتر شهر در راستای شناسایی، حمایت و معرفی هنرمندان «مستعد» تئاتر کشور برای حضور موثر در فرآیند تولید و عرضه آثار نمایشیِ «نوگرا»، «خلاق» و همچنین ایجاد فرصت مناسب برای کارگردانی، اجرا و مدیریت پروژه های حرفه ای تولید تئاتر، با تمرکز بر اجرای عمومی نمایش ها در تالار قشقایی این مجموعه، رویداد نمایشی «هم آغاز» را برگزار می کند.

تمامی شرکت کنندگان این رویداد پس از ارائه متن، طرح و ایده های اجرایی خود علاوه بر بهره مندی از امکانات اجرای عمومی نمایش مورد نظر خود (پس از تایید شورای انتخاب آثار)، از مسیر اجرا در تئاتر شهر وارد جریان حرفه ای تولید تئاتر خواهند شد.

هدف این رویداد شناسایی ظرفیت های بالقوه هنرمندان مستعد تهران و سایر شهرهای کشور، ایجاد بستری برای ارائه و اجرای رویدادهای کمتر تجربه شده در تئاتر ایران و کشف استعدادهای جوان از سراسر کشور خواهد بود.

برهمین اساس آن دسته از هنرمندانی که پیش از این نیز آثار نمایشی دیگری را تولید و اجرا کرده اند، به شرط دارا بودن اولویت ها ومولفه های حضور در این پروژه، می توانند در جریان تولید و اجرای آثار نمایشی جدید خود قرار بگیرند.

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته از بین آثار ارسالی به شورای کارشناسی و انتخاب رویداد نمایشی «هم آغاز» ۱۵ تا ۲۰ اثر نمایشی پس از بررسی موارد کیفی و ارزیابی هایی که در این زمینه صورت می گیرد، برای اجرای عمومی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر، به اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می شوند.

شرایط حضور

- تمامی هنرمندان گروه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال می توانند آثار خود را برای حضور در این رویداد معرفی کنند.

- اولویت انتخاب با طرح ها، ایده ها و متون ایرانی است.

- ارائه ایده ها و متون انتخاب شده مستلزم ارائه ای روشن از «طرح پیشنهادی (پروپوزال)»، پیشینه کامل سرپرست گروه، اعضای گروه، موارد مورد نیاز اجرایی، ارائه ایده های اجرایی نو، مدت زمان اجرای نمایش، ارائه طرح های اقتصادی مرتبط با تامین هزینه های پروژه در حوزه هایی نظیر اسپانسرینگ (به شرط عقد قراردادهای حقوقی و قانونی در این زمینه) و توضیحات مبتنی بر اهداف رویداد «هم آغاز» مجموعه تئاتر شهر است.

نحوه اعلام نتایج و اجرای عمومی آثار نمایشی

- بعد از انتشار عمومی فراخوان رویداد و ارائه طرح نمایشی، نمایشنامه و پروپوزال اجرایی توسط هنرمندان متقاضی، ۶۰ طرح یا متن در مرحله اول پذیرفته می شوند.

- آثار پذیرفته شده در این بخش در مرحله بازبینی اولیه حضور پیدا کرده و پس از آن ۳۰ اثر به مرحله بعدی رویداد راه پیدا خواهند کرد.

بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته هر یک از این ۳۰ اثر می‌بایست با هماهنگی تئاتر شهر از حضور یک مشاور هنری (مورد تایید مجموعه تئاتر شهر) برای ارتقای سطح کیفی آثار خود بهره مند شوند.

- پس از پایان رویداد از میان آثار شرکت کننده، ۱۵ تا ۲۰ نمایش منتخب برای اجرای عمومی پروژه های نمایشی خود طی تقویم یک ساله برای تالار قشقایی معرفی می شوند.

زمان بندی و نحوه تحویل آثار

- هنرمندان و گروه های متقاضی می توانند از تاریخ انتشار این فراخوان تا روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ آثار مورد نظر خود را بر اساس شرایط و اهدافی که در بخش «شرایط حضور» به آن اشاره شد، در قالب فایل pdf به آدرس الکترونیکی city.theater.present@gmail.com ارسال کنند.

بدیهی است پس از اتمام مهلت ارسال آثار، اثری از سوی هنرمندان متقاضی از سوی دبیرخانه مجموعه تئاتر شهر پذیرفته نخواهد شد.

- اسامی نهایی گروه ها و آثار راه یافته به رویداد نمایشی «هم آغاز» پس از بررسی شورای انتخاب آثار از سوی روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اطلاع رسانی خواهد شد.»