اقتدار حاکمیت و نظام در گرو اقتدار پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی در دیدار با فرمانده و جمعی از مسئولان ارشد انتظامی استان که در دادگستری کرمانشاه انجام شد، اظهار کرد: خوشحالم که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف کرمانشاه را در سنگری دیگر پیدا کردم.

وی با بیان اینکه برای خود هیچ شانی جز خدمت به مردم قائل نیستم، افزود: با کمک همه همکارانم در مجموعه قضائی و انتظامی تلاش می‌کنیم بهترین خدمات را به مردم ارائه کرده و گره از مشکلات آنها باز کنیم.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه با اشاره به اهمیت و نقش پلیس در برقراری نظم و امنیت جامعه، تصریح کرد: بدون تردید اقتدار حاکمیت و کشور در گرو اقتدار پلیس است و تضعیف این نهاد انقلابی به منزله تضعیف کشور و سست شدن پایه‌های امنیت جامعه است.

کرمی با اعلام حمایت کامل دستگاه قضائی استان از اقدامات امنیت آفرین پلیس و مأموران انتظامی، گفت: این حمایت قطعاً باعث ارتقا و توسعه امنیت پایدار شهر و دیارمان خواهد شد.

وی همچنین با قدردانی از حس مسئولیت پذیری فرمانده، مدیران و کارکنان انتظامی استان برای کمک به دستگاه قضائی از طرح سردار حاجیان برای تبدیل شدن پلیس به ضابط قانون و مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی برای اجرای درست و به موقع وظایفشان حمایت کرد و گفت: عملیاتی شدن این کار می‌تواند هم باعث کاهش جرایم در استان شده و هم به همکاران قضائی کمک کند تا با فراغ بال بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

کرمی در پایان گفت: دستگاه قضائی و پلیس به عنوان ۲ نهاد امنیت آفرین در جامعه کاملاً با یکدیگر هماهنگ و تلاش می‌کنند تا ضمن ارائه خدمات لازم به عموم شهروندان فضا را بیش از گذشته برای مجرمان تنگ کرده و اجازه عرض اندام به آنها ندهند.