به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوستی کودک ایران و سریلانکا توسط رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا با مشارکت شورای شهر کلمبو و حمایت اداره کل همکاریها و تنظیم گری صادرات فرهنگی و گروه هنری موزه بین المللی سیار سفیران صلح هفته دوستی کودک ایران و سریلانکا؛ با حضور کاردار موقت سفارت، هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنری ایرانی در محل کتابخانه عمومی شهر کلمبو واقع در موزه ملی سریلانکا افتتاح شد.
در آئین افتتاحیه این رویداد فرهنگی که با سخنرانی ویدورا ویکرامانایاکا وزیر فرهنگ، بودیسم و ادیان سریلانکا، گودرزی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خانم وارونی گاگاداراچیچی رئیس کتابخانه عمومی کلمبو برگزار شد، بیش از ۱۲۰ دانش آموز در کارگاههای نمایش عروسکی، نقاشی، سفال گری، کلاژ و عروسک سازی شرکت نمود.
پس از انجام مراسم سنتی روشن کردن شمع این رویداد، آقای ویدورا ویکرامانایاکا وزیر فرهنگ و بودیسم سریلانکا ضمن خیرمقدم به گروه هنری و تشکر از رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری هفته دوستی کودک و تاکید بر مشترکات فرهنگی ایران و سریلانکا گفت: بهترین زبان، زبان دل است. اگر آن را درست درک کنیم، همه مشکلات حل میشود. همه ما از نظر زبان متفاوت هستیم اما در فرهنگ متحد هستیم. زیرا اگر لباسهایمان را از تن دربیاوریم، رفتار و عادتهایمان فقط باقی میماند.
وی گفت: همدردی، تواضع، محبت و دوستی است که باید در میان ما رواج داشته باشد و پایه همه آنها، تبادل فرهنگی است. وی با تاکید بر اهمیت برنامههای فرهنگی در روابط کشورها گفت: این گونه فعالیتها و تبادلات فرهنگی باید در بین ما گسترش یابد زیرا همکاریها و مبادلات سیاسی و اقتصادی هم اگر در میان ما وجود داشته و دارد بر پایه تبادلات فرهنگی شکل میگیرد و پایدار میماند، از این رو باید به خاطر داشته باشیم که در همه فعالیتها فرهنگ وجود دارد و اصولاً بدون درک و فهم فرهنگی، دیگر روابط نمیتواند شکل بگیرند و پایدار بمانند.
وزیر فرهنگ سریلانکا افزود: اگرچه ما سیاست، آموزش و فرهنگ را تقسیم بندی کرده ایم اما باید بدانیم که فرهنگ در همه بخشها حاکم و زیربناست. وی با اشاره به دیگر فعالیتهای رایزنی فرهنگی ایران گفت: از رایزنی فرهنگی سفارت ایران برای همه فعالیتهای فرهنگی و به طور خاص این برنامه که ویژه کودکان و نوجوانان برگزار میشود تشکر میکنم و امیدوارم اینگونه برنامهها در آینده هم برگزار گردند.
وی همچنین از شورای شهر کلمبو و کتابخانه عمومی کلمبو برای مشارکت در این برنامه تشکر نمود و گفت: امیدوارم سال آینده که یکصدمین سالگرد تأسیس کتابخانه عمومی کلمبو است هفته دوستی ایران و سریلانکا که تاریخ روابط آنها بویژه رابطه فرهنگی و تجاریشان شأن بسیار طولانی، بسیار گسترده برگزار گردد و برنامه ریزی برای اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در سایر شهرهای سریلانکا صورت گیرد.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز طی سخنانی ضمن خیر مقدم به شخصیتها، هنرمندان و همه شرکت کنندگان در این برنامه و تشکر از وزارت فرهنگ، شهرداری، شورای شهر و کتابخانه عمومی کلمبو برای همکاری و مشارکت در برگزاری این برنامه گفت: روابط فرهنگی به دلیل ماهیت انسانی و جنبههای فرهنگی و هنری از باثباتترین و مناسبترین روابط بین ملتها است که باعث ثبات روابط سیاسی و اقتصادی کشورها نیز میشود. وی با اشاره به روابط خوب دو کشور ایران و سریلانکا گفت: برگزاری هفته دوستی کودکان نشان از اراده و علاقه برای گسترش این روابط به ویژه در حوزه فرهنگی، هنری و آموزشی است که به معنای سرمایه گذاری در روابط دوستانه و پایدار برای نسلهای آینده است.
گودرزی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اولین هفته دوستی کودک ایران و سریلانکا افزود: در این رویداد فرهنگی به مدت ۵ روز بخش کوچکی از نمادها و ارزشهای فرهنگ کهن و غنی ایران زمین و هنر و خلاقیت کودکان ایرانی به نمایش گذاشته میشود و هنرمندان حاضر در این رویداد فرهنگی با معرفی فرهنگ، هنر، ادبیات و فیلمهای ایرانی، پیام دوستی کودکان ایرانی را برای کودکان سریلانکا به ارمغان آورده اند.
خانم وارونی گاگاداراچیچی رئیس کتابخانه عمومی کلمبو نیز طی سخنانی با تشکر از رایزنی فرهنگی برای برگزاری این رویداد مهم گفت: بی شک شناخت و آشنایی با فرهنگهای دیگر ملل موجب رشد و تعالی ملتها میشود. بنابراین از این برنامههای فرهنگی و هنری استقبال میکنیم و این افتخار ماست که رایزنی فرهنگی ایران چنین همکاریهایی و کمکهایی را به ما میکند. کتابخانه کلمبو با یکصد سال سابقه فعالیت به داشتن گوشه فرهنگی ایران با نام گوشه حکیم نظامی در این افتخار میکند. از این رو میخواهم از رایزنی فرهنگی ایران که چنین فرصتهایی را در اختیار ما قرار داده است، تشکر ویژه داشته باشم.
وی افزود: امروز بیش از صد و بیست دانش آموز از پنج مدرسه در کلمبو به همراه معلمان خود برای شرکت در کارگاههای این نمایشگاه گرد هم آمده اند و در طول برگزاری این برنامه در دو نوبت صبح و عصر دانش آموزان دیگری از سایر مدارس حضور خواهند یافت. این کارگاههای آموزشی و فرهنگی به مدت ۵ روز متوالی با راهنمایی کارشناسان ایرانی برگزار میشود. چنین کارگاههای آموزشی برای فرزندان ما بسیار ضروری است و امیدواریم تا جایی که امکان دارد و فضا و زمان اجازه میدهد کودکان سریلانکایی از این فرصت استثنایی بهره مند شوند.
پس از سخنرانیهای مراسم افتتاحیه وزیر فرهنگ و سایر شرکت کنندگان در این برنامه از بخشها و کارگاههای مختلف آموزشی و هنری بازدید به عمل آوردند. همچنین یک تابلوی دست ساز گل لوتوس نماد صلح و دوستی از سوی گروه هنری موزه بینالمللی سیار سفیران صلح به آقای ویدورا ویکرامانایاکا وزیر فرهنگ و ادیان سریلانکا اهدایی شد.
در هفته دوستی کودک ایران و سریلانکا از ۲۰ تا ۲۴ تیر ماه، با حضور گروه هنری کودک «موزه بینالمللی سیار سفیران صلح» برنامههای مختلف از جمله برگزاری کارگاههای سفال، نقاشی، عروسک سازی، کلاژ، نمایش عروسکی و نمایش فیلم برگزار میگردد.
آقای بهتاش مرادی زاده، کارگردان سینما و تئاتر، خانم سوسن نیکذات، سرپرست گروه و مدیر موزه و مدرس هنری، خانم منصوره کیانیمهر، مربی کودک و مجسمه ساز و خانم سیده بهنوش موسویماکوئی، نقاش و عکاس هنرمندان اعزامی از جمهوری اسلامی ایران به این هفته دوستی هستند.
در بخش فیلم این رویداد فرهنگی انیمیشنهای، مبارک، لوپتو، پسر دلفینی و فیلمهای پسران دریا، نسترنهای وحشی و قهرمانان کوچک نمایش داده میشوند.
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