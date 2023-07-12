وزیر جهاد کشاورزی با شهدای آق قلا تجدید میثاق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت بعد از ظهر چهارشنبه به همراه محمد علی زنگانه استاندار گلستان و محمد برزعلی، رئیس جهاد کشاورزی گلستان وارد گلزار شهدای آق قلا شد.
وزیر جهاد کشاورزی نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام و با آنها تجدید میثاق کرد.
گرگان - وزیر جهاد کشاورزی در بدو ورود به استان گلستان با حضور در گلزار شهدای آق قلا و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای والامقام انقلاب و دفاع مقدس با شهدای این شهر تجدید میثاق کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت بعد از ظهر چهارشنبه به همراه محمد علی زنگانه استاندار گلستان و محمد برزعلی، رئیس جهاد کشاورزی گلستان وارد گلزار شهدای آق قلا شد.
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