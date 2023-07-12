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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۶

وزیر جهاد کشاورزی با شهدای آق قلا تجدید میثاق کرد

وزیر جهاد کشاورزی با شهدای آق قلا تجدید میثاق کرد

گرگان - وزیر جهاد کشاورزی در بدو ورود به استان گلستان با حضور در گلزار شهدای آق قلا و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای والامقام انقلاب و دفاع مقدس با شهدای این شهر تجدید میثاق کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت بعد از ظهر چهارشنبه به همراه محمد علی زنگانه استاندار گلستان و محمد برزعلی، رئیس جهاد کشاورزی گلستان وارد گلزار شهدای آق قلا شد.

وزیر جهاد کشاورزی نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام و با آنها تجدید میثاق کرد.

کد مطلب 5834964

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