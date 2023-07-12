وزیر جهاد کشاورزی با شهدای آق قلا تجدید میثاق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت بعد از ظهر چهارشنبه به همراه محمد علی زنگانه استاندار گلستان و محمد برزعلی، رئیس جهاد کشاورزی گلستان وارد گلزار شهدای آق قلا شد.



وزیر جهاد کشاورزی نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام و با آنها تجدید میثاق کرد.