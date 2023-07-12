به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم پیرامون برخی ابهامات که در رابطه با پرونده اکبر طبری مطرح شده است، گفت: نخست از مردم کشورمان به دلیل حساسیتی که برای مبارزه با فساد دارند تشکر می‌کنم؛ این حس قابل ستایش است اما آنچه مذموم است همراهی با کسانی است که به دنبال سوءاستفاده از این جریان و جوسازی علیه دستگاه قضائی هستند.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه به اتهامات موجود در پرونده طبری اشاره و تصریح کرد: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.

وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل عنوان کرد و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که مورد حکم قرار گرفته است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش می‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهار سال از حبس را گذراند، آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکومیت یافته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم بیان کرد: در حال حاضر پرونده با احکام تکمیلی که صادر شده در دیوان عالی کشور مطرح است و به زودی در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد.

وی در رابطه با بزه اعمال نفوذ در این پرونده اظهار کرد: در رابطه با این اتهام نیز حکم صادر شده است.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان تأکید کرد: خواهشی که من از دوستان انقلاب و نظام دارم این است که تحت تأثیر جو و مطالبی که احیاناً برای تضعیف به قوه قضائیه مطرح می‌شود قرار نگیرند؛ دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضائیه در خصوص بحث فساد حساس است و بنا نیست که بخواهند تحت تأثیر جو تصمیم‌گیری کنند.