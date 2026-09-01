به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی و دبیر منطقه ۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از ظهر سهشنبه در تشریح جزئیات دومین نشست ستاد منطقه ۹ کشوری اظهار کرد: این نشست به میزبانی مشهد مقدس و با حضور مسئولان استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی برگزار شد.
وی افزود: در چارچوب این نشست، معاونان توسعه مدیریت و منابع، نظارت مالی و اقتصادی سه استان به صورت تخصصی موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت خود را بررسی و پس از جمعبندی، نتایج این جلسات در نشست مدیران کل مطرح شد.
دبیر منطقه ۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: موضوعات مختلف پس از طرح در جلسات تخصصی معاونان، در نشست مدیران کل مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و درباره هر یک از موارد مطرحشده، متناسب با شرایط و ضرورتهای موجود تصمیمگیری شد.
بررسی مسائل حوزه نیروی انسانی
ذاکریان با اشاره به مباحث حوزه توسعه مدیریت و منابع گفت: روند ارتقای کارکنان، تقویت پرداختهای ریالی و همچنین موضوعات مرتبط با دستورالعملهای تشویق و تنبیه، ارتقای کارکنان و رشتههای شغلی از جمله مواردی بود که در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: مسائل مرتبط با نیروی انسانی و ظرفیتهای موجود در این حوزه از موضوعاتی است که نیازمند بررسی مستمر و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط دستگاههای اجرایی است.
تأکید بر انضباط مالی دستگاههای اجرایی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به مباحث مطرحشده در حوزه نظارت مالی اظهار کرد: موضوع واگذاری اسناد خزانه و ضرورت مبادله موافقتنامهها در مهلت قانونی از جمله مباحث مطرحشده در این نشست بود.
وی افزود: همچنین موضوع مطالبات برخی دستگاهها از دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت؛ چراکه برداشتهای ناگهانی بابت این مطالبات میتواند موجب ایجاد اختلال در روند مالی دستگاهها و خدشه به انضباط مالی شود.
ذاکریان ادامه داد: موضوع خروج خودروهای دارای کارکرد بالاتر از میزان تعیینشده در دستورالعمل هوای پاک نیز مورد بحث قرار گرفت و با توجه به شرایط فعلی، این موضوع از منظر صرفه و صلاح دولت و بیتالمال مورد توجه قرار گرفت.
پیگیری حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده
دبیر منطقه ۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه به مباحث حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم مطرحشده، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای اقتصادی بود که از جنگ اخیر متضرر شدهاند.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه ایجادشده برای برخی واحدهای اقتصادی، پیشنهاد شد برای این واحدها شرایط اضطراری و ویژهای در زمینه بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در نظر گرفته شود تا امکان ادامه فعالیت و بازگشت آنها به شرایط عادی فراهم شود.
ذاکریان همچنین افزایش سرانه تسهیلات اشتغال تبصره ۲ را از دیگر مطالبات مطرحشده عنوان کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمتها و شرایط اقتصادی موجود، لازم است سرانه تسهیلات اشتغال متناسب با هزینههای واقعی ایجاد شغل و شرایط تورمی افزایش پیدا کند.
توانمندسازی کارشناسان سرمایهگذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به مباحث مربوط به سرمایهگذاری گفت: برگزاری دورههای آموزشی برای توانمندسازی کارشناسانی که در حوزه سرمایهگذاری فعالیت میکنند نیز در این نشست مطرح شد.
وی افزود: تقویت توان کارشناسی در حوزه سرمایهگذاری میتواند به بهبود فرآیندها، تسهیل امور سرمایهگذاران و استفاده بهتر از ظرفیتهای اقتصادی استانهای منطقه کمک کند.
ذاکریان ادامه داد: بستههای بینام سرمایهگذاری نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود و درباره ظرفیتها و مسائل مرتبط با آن بحث و تبادل نظر شد.
دبیر منطقه ۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل مشترک و تخصصی سه استان خراسان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان مجموعههای اقتصادی استانها برگزار شد و موضوعات مطرحشده پس از بررسی کارشناسی برای پیگیری در سطوح مربوطه جمعبندی شد.
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