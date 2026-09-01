یک بازیکن به اردوی تیم فوتبال جوانان در ویتنام اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از منتفی شدن شرایط حضور امیرحسین فارسی در تیم فوتبال جوانان برای مسابقات گروه C انتخابی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا، با پیگیریهای مسئولان فدراسیون، یک بازیکن به جمع شاگردان قاسم حدادیفر در شهر ویتتری اضافه شد.
برهمین اساس پارسا خدادادی، هافبک تیم سایپا که نامش پیش از این در فهرست ابتدایی تیم ملی جوانان ثبت شده بود، به اردوی این تیم ملحق شد تا در صورت صلاحدید کادرفنی ملیپوشان جوان را در ادامه مسابقات همراهی کند.
جوانان کشورمان پس از برتری ۲ بر یک مقابل فلسطین، ۱۲ شهریور دومین بازی خود را در این مرحله مقابل کره شمالی برگزار میکنند.
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