غلامرضا شاکر سرمربی تیم ملی پارادارت شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، با حکمی از سوی دکتر کوهپایهزاده رئیس فدراسیون، غلامرضا شاکر به عنوان سرمربی تیم ملی پارادارت منصوب شد.
متن این حکم به شرح زیر است:
بنا به پیشنهاد رئیس انجمن پارادارت و نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی در این رشته به موجب این حکم به سمت “سرمربی تیم ملی پارادارت” منصوب میشوید.
آرزومند است؛ با اتکال به ایزد منان و با بهرهگیری از توان علمی و تجربی در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه ورزش و بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در پیشبرد امورات محوله موفق و مؤید باشید.
با حکمی از سوی رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، غلامرضا شاکر به عنوان سرمربی تیم ملی پارادارت منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، با حکمی از سوی دکتر کوهپایهزاده رئیس فدراسیون، غلامرضا شاکر به عنوان سرمربی تیم ملی پارادارت منصوب شد.
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