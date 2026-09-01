  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

غلامرضا شاکر سرمربی تیم ملی پارادارت شد

غلامرضا شاکر سرمربی تیم ملی پارادارت شد

با حکمی از سوی رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، غلامرضا شاکر به عنوان سرمربی تیم ملی پارادارت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، با حکمی از سوی دکتر کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون، غلامرضا شاکر به عنوان سرمربی تیم ملی پارادارت منصوب شد.

متن این حکم به شرح زیر است:

بنا به پیشنهاد رئیس انجمن پارادارت و نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی در این رشته به موجب این حکم به سمت “سرمربی تیم ملی پارادارت” منصوب می‌شوید.

آرزومند است؛ با اتکال به ایزد منان و با بهره‌گیری از توان علمی و تجربی در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه ورزش و بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در پیشبرد امورات محوله موفق و مؤید باشید.

کد مطلب 6934257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها