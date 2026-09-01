به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «شی جینپینگ» رئیسجمهوری چین در در بیستوششمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قزاقستان گفت: شکلگیری جهان چندقطبی به یک روند تاریخی برگشتناپذیر تبدیل شده است.
وی افزود: «ما باید ارزشهای مشترک بشری را ترویج کنیم، از استانداردهای دوگانه، استثناگرایی، مداخلهجویی، زورگویی و قانون جنگل دست بکشیم و دموکراتیزه شدن روابط بینالملل را پیش ببریم.»
این مقام چینی از شکلگیری جهانی چندقطبی، برابر و عادلانه حمایت میکند و کشورهای جنوب جهانی به عنصری مهم در گفتوگو درباره این جهان تبدیل شدهاند. ما خواستار تقویت نقش آنها هستیم.
وی با بیان اینکه «ما خواستار همکاری برای احیای اقتدار سازمان ملل متحد هستیم»، گفت: سازمان همکاری شانگهای میتواند نقش بزرگتری در ساخت جهانی مبتنی بر عدالت و برابری ایفا کند.
رئیس جمهوری چین خاطرنشان کرد: ما خواستار حمایت از کشورهای جنوب جهانی هستیم و به جای تقابل و بلوکبندی، خواستار مشارکت و شراکت هستیم.
شی تصریح کرد: امروز رقابت میان گفتوگو و تقابل، همکاری برد-برد و بازی حاصلجمع صفر و چندجانبهگرایی و یکجانبهگرایی شدت گرفته و سایه جنگ همچنان از جهان دور نشده است. در مقطعی که با آینده و سرنوشت بشریت مرتبط است، سازمان همکاری شانگهای باید مسئولیت تاریخی خود را بر عهده گیرد و بهطور فعال در هدایت مسیر تاریخ نقش ایفا کند.
وی با بیان اینکه نخستین اولویت، قرار دادن توسعه در مرکز همکاریها و ایجاد چشماندازی برای رفاه مشترک است، خواستار حمایت از جهانیشدن اقتصادی فراگیر و سودمند برای همه کشورها شد.
رئیس جمهوری چین گفت: اعضای سازمان باید ضمن تقویت همکاری در حوزههای سنتی مانند تجارت و سرمایهگذاری، اتصال زیرساختی و انرژی، همکاری در زمینههای نوظهوری همچون هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، صنایع سبز و مواد معدنی سبز را نیز گسترش دهند.
شی گفت: پکن به همراه کشورهای سازمان همکاری شانگهای، پروژههای جدیدی با مجموع ظرفیت ۱۰ میلیون کیلووات انرژی خورشیدی و ۱۰ میلیون کیلووات انرژی بادی را دنبال خواهد کرد.
وی همچنین از کشورهای علاقهمند دعوت کرد در مجموعه برنامههای «بازار بزرگ مشترک؛ صادرات به چین» مشارکت کرده و از ظرفیت بازار گسترده چین بهره ببرند.
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