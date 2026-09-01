به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آبوفاضلاب لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل تعمیرات خط اصلی، فردا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر آب شرب برخی از مناطق شهر خرمآباد قطع میشود.
در این راستا آب شرب منطقه «ماسور» قطع خواهد شد.
خرمآباد - فردا چهارشنبه آب شرب برخی از مناطق شهر خرمآباد قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آبوفاضلاب لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل تعمیرات خط اصلی، فردا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر آب شرب برخی از مناطق شهر خرمآباد قطع میشود.
در این راستا آب شرب منطقه «ماسور» قطع خواهد شد.
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