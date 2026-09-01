به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رمضانی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اصحاب رسانه یکی از بازوهای مهم ورزش هستند و اطلاع‌رسانی اخبار، برنامه‌ها و رویدادهای ورزشی در شبکه‌های اجتماعی کمک بزرگی به جامعه ورزش می‌کند که از این بابت از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: انتظار داریم اصحاب رسانه همچون گذشته و حتی بهتر از قبل در کنار مجموعه ورزش و جوانان شهرستان باشند تا بتوانیم برنامه‌های ورزشی را به شکل مطلوب به جامعه معرفی کرده و ظرفیت‌ها و موفقیت‌های ورزشکاران شهرستان را بیشتر به مردم معرفی کنیم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما تقویت هیئت‌های ورزشی است، چراکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های ورزشی شهرستان بر عهده این هیئت‌ها قرار دارد و هر اندازه بتوانیم هیئت‌ها را تقویت کنیم، شاهد برنامه‌ریزی بهتر و توسعه ورزش شهرستان خواهیم بود.

رمضانی تصریح کرد: تلاش داریم هیئت‌های ورزشی دارای برنامه و تقویم مشخص ورزشی باشند و مشکلات آنها نیز به صورت جدی پیگیری شود. تقویت هیئت‌ها می‌تواند زمینه رشد و پیشرفت ورزش شهرستان را در رشته‌های مختلف فراهم کند.

وی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته در بسیاری از هیئت‌های ورزشی وجود داشته، موضوع اعتبارات و نبود حامیان مالی است. اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی هزینه‌های ورزش نیست و به همین دلیل جذب اسپانسر و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و خیران را در دستور کار قرار داده‌ایم.

سرپرست اداره ورزش اردستان ادامه داد: در آینده جلساتی با سرمایه‌گذاران و خیران برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم حامیان مالی را به سمت ورزش شهرستان هدایت کنیم و از این طریق بخشی از مشکلات مالی هیئت‌ها و اجرای برنامه‌های ورزشی را برطرف کنیم.

رمضانی اضافه کرد: در کنار پیگیری برای جذب منابع دولتی، موضوع حامیان مالی اهمیت زیادی دارد و در بسیاری از نقاط کشور نیز از ظرفیت اسپانسرها برای حمایت از ورزش استفاده می‌شود. امیدواریم بتوانیم این ظرفیت را در اردستان نیز فعال‌تر کنیم.

وی تأکید کرد: در حوزه پروژه‌های عمرانی، با توجه به شرایط موجود، تمرکز دولت بیشتر بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و در حال حاضر برنامه‌ای برای آغاز پروژه‌های جدید و کلنگ‌زنی‌های گسترده وجود ندارد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان بیان کرد: زورخانه اردستان تقریباً به مراحل پایانی رسیده و امیدواریم با تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، این پروژه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد. همچنین پروژه سالن تربیت‌بدنی نیز در حال پیگیری است و تلاش داریم پس از تکمیل کامل، افتتاح شود و صرفاً به دلیل فرارسیدن هفته دولت، پروژه نیمه‌تمام را افتتاح نکنیم.

رمضانی یادآور شد: در بخش تعمیر و بهسازی اماکن ورزشی نیز چند مجموعه نیازمند اقدامات عمرانی هستند که پیگیری تأمین اعتبار آنها در حال انجام است. سالن آزادگان، سالن شهید غمگین‌آباد و سالن کوثر از جمله اماکنی هستند که نیاز به تعمیر و تکمیل برخی اقدامات دارند.

وی افزود: در دو استخر شهرستان نیز موضوع تکمیل تجهیزات و راه‌اندازی سونا و برخی بخش‌های باقی‌مانده در حال پیگیری است و تجهیزات مربوط به سونا خریداری شده و امیدواریم با تأمین اعتبار، مراحل نصب و راه‌اندازی آن نیز انجام شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان درباره احداث چمن طبیعی نیز گفت: این موضوع از طریق دفتر نماینده شهرستان پیگیری شده است، اما یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه تأمین آب پایدار است. با توجه به شرایط بحرانی آب در شهرستان، اگر بتوانیم منبع آب پایدار و مطمئنی برای این پروژه تأمین کنیم و مجوزهای لازم نیز صادر شود، موضوع احداث چمن طبیعی را دنبال خواهیم کرد.

رمضانی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی اردستان اظهار کرد: شهرستان ظرفیت‌های بسیار خوبی در رشته‌های مختلف ورزشی دارد و هر روز شاهد کسب مقام توسط ورزشکاران اردستانی در مسابقات مختلف هستیم که این موفقیت‌ها باید بیشتر دیده و معرفی شود.

وی ادامه داد: از اصحاب رسانه انتظار داریم اخبار موفقیت ورزشکاران، حضور آنها در مسابقات و کسب مقام‌های ورزشی را پوشش دهند تا مردم شهرستان بیشتر با استعدادها و توانمندی‌های ورزشی اردستان آشنا شوند و انگیزه ورزشکاران نیز افزایش پیدا کند.

سرپرست اداره ورزش اردستان همچنین از برنامه‌ریزی برای فعال‌تر شدن ورزش همگانی خبر داد و گفت: ورزش همگانی طی سال‌های گذشته با مشکلاتی در حوزه مدیریت مواجه بوده و تلاش داریم با معرفی مسئول جدید، این بخش را فعال کنیم.

رمضانی تصریح کرد: فردی از جامعه ورزش و از پیشکسوتان این حوزه برای مسئولیت ورزش همگانی در نظر گرفته شده که علاقه‌مند و پای کار است و امیدواریم با آغاز فعالیت وی، برنامه‌های خوبی در حوزه ورزش همگانی اجرا شود؛ چراکه این حوزه دارای رشته‌های متنوع و ظرفیت زیادی برای فعالیت است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت پیشکسوتان ورزش شهرستان خاطرنشان کرد: پیشکسوتان سرمایه‌های ارزشمند ورزش هستند و باید از تجربه و دیدگاه‌های آنها استفاده شود. در همین راستا تصمیم داریم هیئت اندیشه‌ورز ورزش شهرستان را با حضور تعدادی از افراد باسابقه و فعال در رشته‌های مختلف ورزشی تشکیل دهیم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان افزود: برنامه‌ریزی شده است جلسات این هیئت به صورت ماهانه برگزار شود و نظرات، پیشنهادها و تجربه‌های پیشکسوتان در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا مسیر توسعه ورزش شهرستان با مشارکت خود جامعه ورزش دنبال شود.

رمضانی درباره آمار ورزشکاران سازمان‌یافته شهرستان نیز گفت: در حال حاضر حدود ۷۵۰ ورزشکار سازمان‌یافته در شهرستان اردستان داریم که این آمار در مقاطعی تحت تأثیر عواملی همچون دوران کرونا و شرایط سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته و توجه بیشتر به بیمه ورزشی است. در این زمینه به هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌ها تأکید کرده‌ایم که موضوع بیمه ورزشی را جدی‌تر دنبال کنند، چراکه آمار بیمه‌شدگان ورزشی یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته شهرستان است.

سرپرست اداره ورزش اردستان ادامه داد: حدود ۴۰ هیئت ورزشی در شهرستان فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنها فعال هستند و تلاش می‌کنیم سایر هیئت‌ها نیز برنامه‌ریزی و فعالیت بیشتری داشته باشند. همچنین نظارت بر باشگاه‌ها در زمینه بیمه ورزشی افزایش پیدا خواهد کرد.

رمضانی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ هیئت ورزشی شهرستان دارای شناسه ملی هستند و تلاش می‌کنیم سایر هیئت‌ها نیز نسبت به دریافت شناسه ملی اقدام کنند؛ چراکه داشتن شناسه ملی برای هیئت‌ها مانند کد ملی برای افراد است و امکان استفاده آنها از اعتبارات، حمایت‌های دولتی و تسهیلات را فراهم می‌کند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر هیئت‌های تکواندو، ورزش‌های رزمی و فوتبال از جمله هیئت‌هایی بوده‌اند که عملکرد خوبی داشته و ورزشکاران آنها موفق به کسب مقام‌های استانی شده‌اند و حتی در برخی رشته‌ها شاهد راهیابی ورزشکاران شهرستان به مسابقات کشوری بوده‌ایم.

رمضانی یادآور شد: هدف ما این است که با تقویت هیئت‌های ورزشی، استفاده از ظرفیت پیشکسوتان، جذب حامیان مالی، توسعه زیرساخت‌ها و توجه بیشتر به ورزشکاران سازمان‌یافته، زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر ورزش شهرستان اردستان را فراهم کنیم.