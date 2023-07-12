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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۳

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد:

محور یاسوج-بابامیدان از نقاط حادثه خیز استان است

محور یاسوج-بابامیدان از نقاط حادثه خیز استان است

یاسوج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: خطرناکترین نقاط حادثه خیز استان،محور یاسوج - بابا میدان، محدوده شاه بهرام جاده چرام - باشت و تونل «گل زردی تا سرگچینه»است.

به گزارش خبرنگار مهر، عابد محمدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به کوهستانی بودن منطقه، جاده‌های استان دارای نقاط حادثه خیزی است و برای رفع ۱۱ نقطه حادثه خیز ۱۸۰ قرارداد عمرانی منعقد شده است.

وی بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد شش هزار و ۱۰۰ کیلومتر جاده دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه‌های روستایی تشکیل می‌دهد.

محمدی افزود: عملیات ایمن سازی این نقاط در دست اجرا بوده و تلاش می‌کنیم که تا پایان سال جاری، عملیات ایمن سازی یازده نقطه حاثه خیز انجام شود.

وی تصریح کرد: از جمله اقداماتی است که در حال انجام بوده، تعریض جاده، جداسازی و نصب علائم هشدار دهنده ایمنی است.

کد مطلب 5835012

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