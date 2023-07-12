  1. استانها
  2. البرز
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۳

رئیس اداره استعدادهای درخشان البرز خبر داد؛

اردوهای راهیان پیشرفت به دنبال تقویت و تعمیق رویکردهای تربیتی

اردوهای راهیان پیشرفت به دنبال تقویت و تعمیق رویکردهای تربیتی

کرج- رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش البرز گفت: اردوهای راهیان پیشرفت نورانی به دنبال تقویت و تعمیق رویکردهای تربیتی، افزایش امیدآفرینی و خودباوری در مدارس است.

رضا شکیبا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوهای راهیان پیشرفت نورانی که با محوریت مدارس سمپاد برگزار می‌شود، به دنبال تقویت و تعمیق رویکردهای تربیتی، افزایش امید آفرینی و خود باوری است.

وی اردوهای راهیان پیشرفت نورانی را فعالیت ویژه ای برای بیان دستاوردهای ۴۳ ساله انقلاب اسلامی به دانش آموزان دانست و افزود: این اردو با هدف آشنایی با دستاوردهای علمی، صنعتی و دفاعی کشور در راستای جهاد تبیین و هم چنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی با همکاری سازمان بسیج دانش‌آموزی و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در استان اصفهان برگزار می‌شود.

شکیبا تصریح کرد: اهداف تربیتی بزرگی در این برنامه وجود دارد تا دانش آموزان مدارس سمپاد، با مفهوم حقیقی خودباوری آشنا شوند و همچنین چگونگی اثرگذاری برای رفع نیازهای کشور در حیطه‌های مختلف را فرا بگیرند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش البرز ادامه داد: برنامه ریزی برای رشد ساحت‌های تربیتی شش‌گانه مورد انتظار سند تحول بنیادین، به طور جدی در مدارس استعدادهای درخشان استان البرز دنبال می‌شود.

قابل ذکر است بازدید از نمایشگاه هوا و فضا و دستاوردهای نیروی هوایی در تهران و کاشان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده این رویداد مهم فرهنگی است که از تاریخ ۲۰ تیرماه تا ۱۱ مردادماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 5835042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها