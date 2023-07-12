اردوهای راهیان پیشرفت به دنبال تقویت و تعمیق رویکردهای تربیتی

رضا شکیبا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوهای راهیان پیشرفت نورانی که با محوریت مدارس سمپاد برگزار میشود، به دنبال تقویت و تعمیق رویکردهای تربیتی، افزایش امید آفرینی و خود باوری است.
وی اردوهای راهیان پیشرفت نورانی را فعالیت ویژه ای برای بیان دستاوردهای ۴۳ ساله انقلاب اسلامی به دانش آموزان دانست و افزود: این اردو با هدف آشنایی با دستاوردهای علمی، صنعتی و دفاعی کشور در راستای جهاد تبیین و هم چنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان و با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، تربیتی با همکاری سازمان بسیج دانشآموزی و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در استان اصفهان برگزار میشود.
شکیبا تصریح کرد: اهداف تربیتی بزرگی در این برنامه وجود دارد تا دانش آموزان مدارس سمپاد، با مفهوم حقیقی خودباوری آشنا شوند و همچنین چگونگی اثرگذاری برای رفع نیازهای کشور در حیطههای مختلف را فرا بگیرند.
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش البرز ادامه داد: برنامه ریزی برای رشد ساحتهای تربیتی ششگانه مورد انتظار سند تحول بنیادین، به طور جدی در مدارس استعدادهای درخشان استان البرز دنبال میشود.
قابل ذکر است بازدید از نمایشگاه هوا و فضا و دستاوردهای نیروی هوایی در تهران و کاشان از جمله برنامههای پیشبینی شده این رویداد مهم فرهنگی است که از تاریخ ۲۰ تیرماه تا ۱۱ مردادماه برگزار میشود.
نظر شما