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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۸

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

۲۵ درصد از نوآموزان استان در دوره پیش دبستانی شرکت نکردند

۲۵ درصد از نوآموزان استان در دوره پیش دبستانی شرکت نکردند

یاسوج- معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: ۲۵ درصد از نوآموزان مناطق مختلف استان در دوره یک ساله آمادگی پیش دبستانی شرکت نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیمی بیدک عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برخی دانش آموزان مشمول پیش دبستانی در روستاها، دانش آموزان عشایری، حاشیه شهرها و خانواده‌های بی بضاعت به دلایلی در دوره یک ساله آمادگی پیش دبستانی شرکت نکردند.

وی بیان داشت: آموزش همه نوآموزان متقاضی ورود به کلاس اول ابتدایی ضرورت دارد.

رحیمی بیدک اظهار داشت: مسؤولان شهرستانی و مناطق ۱۳ گانه استان موظف هستند از ابتدای تیر تا پایان شهریور امسال، با شناسایی نوآموزان بازمانده دوره یک ماهه تدوین و برگزار کنند.

وی افزود: پوشش نوآموزان در دوره پیش دبستانی، به مدت یک سال انجام می‌شود و این نوآموزان پس از آمادگی وارد کلاس‌های درس مدارس می‌شوند.

رحیمی بیدک با بیان اینکه دوره پیش دبستانی، مهارت‌های اجتماعی کودکان را افزایش می‌دهد، گفت: نوآموزان در مراکز پیش دبستانی، به یادگیری و تجربه می‌پردازند، روش‌های ارتباط با دیگران را نیز فرا می‌گیرند.

کد مطلب 5835081

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