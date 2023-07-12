راه اندازی رسمی پنجره واحد مدیریت زمین در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رفعتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اظهارکرد: این سامانه براساس قوانین بالادستی و جلساتی که در سران نظام به منظور جلوگیری از فساد در امور زمین داشته اند تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: این سامانه با همکاری سه دستگاه فعال شده که زیرساخت های توسط سازمان فناوری اطلاعات، مدیریت و راهبری توسط منابع طبیعی و نظارت آن توسط دستگاه های نظارتی مانند وزارت اطلاعات انجام می گیرد.

معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی یادآور شد: این سامانه دارای دو سری اطلاعات بوده که شامل سامانه پایش اراضی و زیرسامانه استعلامات و تخصیص اراضی می شود.

رفعتی با اشاره به اینکه سامانه پایش اراضی به این نحوه بوده که کار حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری را بسیار آسان کرده است، یادآور شد: ماهواره خیام به طور هفتگی و یا ماهانه با رصدی که از طبیعت ایران دارد هر گونه فعل و انفعالاتی را نسبت به هفته قبل در اراضی طبیعی کشور رخ دهد به سامانه منابع طبیعی گزارش و آن سامانه نیز به صورت اتوماتیک به استان ها وصل بوده و گزارش تغییر عرصه و تغییر کاربری عرصه را به مأموران حفاظتی منابع طبیعی اعلام و مأموران نیز مدت زمان کوتاهی واگذاری این اراضی را با مجوز و یا بدون مجوز بررسی می کنند.

وی به مزایای این سامانه اشاره داشت و افزود: صرفه جویی در نیروی حفاظتی، بررسی و رصد تخلفات و تغییر کاربری ها در کمترین زمان، همچنین جلوگیری به موقع از دخل و تصرف منابع ملی از جمله این مزایا است.

معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در رابطه با زیرسامانه استعلامات و تخصیص اراضی گفت: افراد متقاضی به درگاه پنجره واحد زمین مراجعه و استعلامات لازم را دریافت می کنند.

رفعتی ادامه داد: تا کنون از طریق دفاتر پیشخوان دولت این موارد به منابع طبیعی ارسال می شد، اما با راه اندازی پنجره واحد هم دسترسی به این پنجره از درگاه آسان تر بوده و هم سرعت کار بیشتر می باشد و برای مردم بی هزینه است.

وی اضافه کرد: پنجره واحد زمین در مرحله اول ۱۷ دستگاه و در آینده ۴۳ دستگاه مرتبط با زمین اعم از شهرداری ها، استانداری ها، فرمانداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، اوقاف و غیره به این پنجره وصل و تمام درخواست ها در این زمینه از طریق پنجره اراضی چه در محدوده و چه خارج از محدوده شهر انجام می شود.

معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر شرف راه اندازی این پنجره واحد در استان هستیم که از اول تیرماه به صورت آزمایشی انجام و از اول مردادماه تمام استعلامات در بحث منابع طبیعی از این طریق باید توسط تمام متقاضیان انجام شود، خاطرنشان کرد: باید از این طریق دستگاه ها درخواست خود را به منابع طبیعی ارجاع دهند.