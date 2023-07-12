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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۲

معاون اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی خبر داد؛

راه اندازی رسمی پنجره واحد مدیریت زمین در خراسان جنوبی

راه اندازی رسمی پنجره واحد مدیریت زمین در خراسان جنوبی

بیرجند- معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی راه اندازی رسمی پنجره واحد مدیریت زمین در استان از ابتدای مرداد ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رفعتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اظهارکرد: این سامانه براساس قوانین بالادستی و جلساتی که در سران نظام به منظور جلوگیری از فساد در امور زمین داشته اند تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: این سامانه با همکاری سه دستگاه فعال شده که زیرساخت های توسط سازمان فناوری اطلاعات، مدیریت و راهبری توسط منابع طبیعی و نظارت آن توسط دستگاه های نظارتی مانند وزارت اطلاعات انجام می گیرد.

معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی یادآور شد: این سامانه دارای دو سری اطلاعات بوده که شامل سامانه پایش اراضی و زیرسامانه استعلامات و تخصیص اراضی می شود.

رفعتی با اشاره به اینکه سامانه پایش اراضی به این نحوه بوده که کار حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری را بسیار آسان کرده است، یادآور شد: ماهواره خیام به طور هفتگی و یا ماهانه با رصدی که از طبیعت ایران دارد هر گونه فعل و انفعالاتی را نسبت به هفته قبل در اراضی طبیعی کشور رخ دهد به سامانه منابع طبیعی گزارش و آن سامانه نیز به صورت اتوماتیک به استان ها وصل بوده و گزارش تغییر عرصه و تغییر کاربری عرصه را به مأموران حفاظتی منابع طبیعی اعلام و مأموران نیز مدت زمان کوتاهی واگذاری این اراضی را با مجوز و یا بدون مجوز بررسی می کنند.

وی به مزایای این سامانه اشاره داشت و افزود: صرفه جویی در نیروی حفاظتی، بررسی و رصد تخلفات و تغییر کاربری ها در کمترین زمان، همچنین جلوگیری به موقع از دخل و تصرف منابع ملی از جمله این مزایا است.

معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در رابطه با زیرسامانه استعلامات و تخصیص اراضی گفت: افراد متقاضی به درگاه پنجره واحد زمین مراجعه و استعلامات لازم را دریافت می کنند.

رفعتی ادامه داد: تا کنون از طریق دفاتر پیشخوان دولت این موارد به منابع طبیعی ارسال می شد، اما با راه اندازی پنجره واحد هم دسترسی به این پنجره از درگاه آسان تر بوده و هم سرعت کار بیشتر می باشد و برای مردم بی هزینه است.

وی اضافه کرد: پنجره واحد زمین در مرحله اول ۱۷ دستگاه و در آینده ۴۳ دستگاه مرتبط با زمین اعم از شهرداری ها، استانداری ها، فرمانداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، اوقاف و غیره به این پنجره وصل و تمام درخواست ها در این زمینه از طریق پنجره اراضی چه در محدوده و چه خارج از محدوده شهر انجام می شود.

معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر شرف راه اندازی این پنجره واحد در استان هستیم که از اول تیرماه به صورت آزمایشی انجام و از اول مردادماه تمام استعلامات در بحث منابع طبیعی از این طریق باید توسط تمام متقاضیان انجام شود، خاطرنشان کرد: باید از این طریق دستگاه ها درخواست خود را به منابع طبیعی ارجاع دهند.

کد مطلب 5835099

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