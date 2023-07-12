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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴

در کرج؛

کتاب «ضرب آهنگ رثا» رونمایی شد

کتاب «ضرب آهنگ رثا» رونمایی شد

کرج- مراسم «آئین ریتم» با رونمایی از کتاب «ضرب آهنگ رثا» در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «آئین ریتم» بعد از ظهر چهارشنبه با رونمایی از کتاب «ضرب آهنگ رثا» نوشته اردشیر بزرگ نیا در سالن سیروس صابر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

در این مراسم که با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، شعرای بزرگ آئینی استان و همچنین موسیقی پژوهان استان نیز حضور داشتند، در این مراسم حاضرین از اجرای موسیقی آئینی و همچنین موسیقی پهلوانی نیز بهره مند شدند.

نویسنده در این کتاب به محتوای موسیقی مذهبی و آئینی پرداخته است و از همین حیث محتوای این کتاب می‌تواند مخاطب را با ابعاد مختلف دینی و مذهبی موسیقی آشنا سازد.

کد مطلب 5835116

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