به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح عصر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان شازند در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: کارخانه تعطیل شده قند شازند، به نفع مردم این شهرستان تعیین تکلیف خواهد شد و سهمی که از کارخانه در اختیار بنیاد مستضعفان است به نفع مردم سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی افزود: تعیین تکلیف کارخانه قند شازند با استفاده از ظرفیت قانونی، کمیسیون ماده پنج و ماده ۱۰۱ حل می‌شود و این بنیاد، حداکثر همراهی را برای تعیین تکلیف کارخانه قند شازند خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سوله کارخانه بهنوش آماده است و می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال کارجویان منطقه استفاده کرد، گفت: شازند می‌تواند به مرکز تولید یک محصول ویژه تبدیل شود همانطور که قند شازند در مقطعی از زمان مطرح بود می‌توان در تولید کالایی برند شود.

فتاح با تأکید بر اینکه در تعطیل شدن کارخانه قند شازند، بنیاد مقصر نیست اما آماده همکاری و سرمایه‌گذاری دارد، گفت: اجازه احیای کارخانه در شهر داده نمی‌شود بنابراین برای استفاده از این ظرفیت معطل شده باید به سرعت اقدام کرد.

وی افزود: بخشی از کارخانه قند شازند در اختیار شهرداری شازند قرار می‌گیرد تا به عنوان سابقه تاریخی مردم باقی بماند و بخشی هم در اختیار بنیاد مستضعفان، تا سرمایه‌گذاری به نفع مردم انجام دهد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تأکید کرد: بنیاد مستضعفان قصد تجارت در کارخانه تعطیل شده قند شازند ندارد و هدف بنیاد کمک برای انتفاع مردم منطقه است و لازم است کارخانه تولید بهنوش شازند توسعه یابد که منجر به اشتغال جوانان منطقه شود.

وی بیان کرد: ۵۰ میلیارد ریال وام بلاعوض به نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی شازند با هدف کمک به محرومان شازند تخصص یافت.

فتاح خاطر نشان کرد: همچنین ۲۰۰ میلیارد ریال نیز در اختیار شهرستان برای محرومیت زدایی به صورت بلاعوض و نیز ۲۰۰ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه برای اشتغال و وام ضروری در شهرستان شازند تخصص داده شد.