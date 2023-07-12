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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۹

برای آمادگی حداکثری در حوادث و رویدادهای غیرمترقبه؛ 

رزمایش مشترک سپاه و دستگاه‌های خدمات‌رسان البرز برگزار می‌شود

رزمایش مشترک سپاه و دستگاه‌های خدمات‌رسان البرز برگزار می‌شود

کرج- روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) در اطلاعیه‌ای از برگزاری رزمایش مشترک سپاه، فرماندهی انتظامی و دستگاه‌های خدمات رسان استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) در اطلاعیه‌ای از برگزاری رزمایش مشترک سپاه، فرماندهی انتظامی و دستگاه‌های خدمات رسان استان البرز خبر داد.

در اطلاعیه روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز آمده است: در راستای هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌ها و نهادهای خدمات رسان استان البرز و به منظور آمادگی حداکثری در حوادث غیر مترقبه و همچنین توانمند سازی عوامل خدمات رسان، رزمایش مشترک بین سپاه امام حسن مجتبی (ع)، فرماندهی انتظامی استان البرز و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اورژانس، آتش نشانی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ تیرماه در شهر کرج برگزار می‌شود.

کد مطلب 5835187

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