به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تکمیل زنجیره ارزش گوشت مرغ در استان بوشهر اقدامات خبوی صورت گرفته است و دولت عزمی جدی در این زمینه دارد.
وی با اشاره به اینکه تکمیل زنجیره ارزش باعث اقبال بیشتر سرمایهگذاران در این عرصه میشود، افزایش بهرهوری و کاهش قیمت را از دستاوردهای مهمی تکمیل این زنجیره عنوان کرد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: حلقههای اصلی زنجیره گوشت مرغ شامل مرغ مادر، جوجه کشی، واحدهای گوشتی و عرضه به مصرف کننده است که در استان وجود دارد.
وی با اشاره به وجود زیرساختهای مناسب و ظرفیت تولیدی بالا در استان بوشهر خاطرنشان کرد: این استان شرایط صادر کردن مازاد مرغ خود را به دیگر نقاط کشور دارد.
نظر شما