رئیسی از مزرعه کشت فراسرزمینی ایران در اوگاندا بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به اوگاندا، از مزرعه کشت فراسرزمینی ایران در این کشور بازدید کرد و با توضیحات مدیرعامل گروه کشاورزی و صنایع ایران در اوگاندا در جریان اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه همکاری‌های کشاورزی و کشت فراسرزمینی در این کشور قرار گرفت.

رئیس جمهور همچنین ضمن بازدید از نمایشگاه محصولات کشاورزی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در اوگاندا به نشانه آغاز رسمی کشت فراسرزمینی جمهوری اسلامی ایران در این کشور یک اصله نهال غرس کرد.

رئیسی در سفری سه روزه به کشورهای آفریقایی صبح امروز چهارشنبه وارد فرودگاه نایروبی شد و مورد استقبال مقامات کنیایی قرار گرفت و سپس آئین استقبال رسمی از سوی «ویلیام سامویی روتو» رئیس جمهور کنیا در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور انجام شد.

رئیس جمهور در سفر به کنیا با «ویلیام روتو» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد و سپس هیأت‌های عالی‌رتبه دو کشور پس از رایزنی پنج سند مهم همکاری تهران و نایروبی را به امضا رساندند.

بازدید از خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی و نشست با تجار و فعالان اقتصادی ایران و کنیا از جمله برنامه‌های سفر رئیس جمهور به کنیا بود.

رئیسی روز چهارشنبه به وقت محلی، پس از پایان برنامه‌های سفر به کنیا، با بدرقه وزیر خارجه این کشور، نایروبی را به مقصد کامپالا پایتخت اوگاندا ترک کرد و پس از ورد به این کشور مورد استقبال رسمی «یووری موسونی» رئیس جمهور اوگاندا قرار گرفت.