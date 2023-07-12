عدالت و مساوات در توزیع آب استان یزد برقرار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد شاکر در صحن علنی شورای اسلامی شهر اردکان اظهار داشت: از مسئولان استان انتظار داریم بسیار جدی‌تر در موضوع کمبود آب اردکان ورود کنند زیرا وضعیت کمی و کیفی آب اردکان بدترین شرایط را در استان دارد به طوری که اگر آب انتقالی قطع شود، اوضاع اردکان بحرانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه به لحاظ کیفی؛ آب سفره‌های شهرستان به دلیل EC بالا مناسب شرب نیست و کیفیت لازم را حتی برای کشت برخی محصولات کشاورزی ندارند، افزود: به دلیل اینکه اردکان در انتهای دشت یزد - اردکان قرار دارد، منابع آب مناسبی از لحاظ کمّی و کیفی در اختیار ندارد و بیشتر وابسته به منابع آب انتقالی است.

شاکر با تأکید بر اینکه نیاز است تغییراتی در سیاست‌ها اتفاق بیفتد و عدالت در توزیع آب استان به خوبی رعایت شود، تصریح کرد: عادلانه نیست شهروندان شهر اردکان که عنوان ثروتمندترین شهرستان کشور را یدک می‌کشند با ظروف آب در دست، مشغول برداشتن آب آشامیدنی از جایگاه‌های برداشت بوده و همچنین در مصرف بهداشتی نیز با افت فشار آب مواجه باشند.